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ПолітикаСполучені Штати Америки

Указ Байдена: США обмежать інвестиції в китайські технології

Анастасія Шепелева
2 год. тому

У США побоюються, що Китай може використати високочутливі технології для модернізації власної армії, тож з наступного року обмежують інвестиції в три китайські технологічні галузі.

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Президент США Джо Байден
Джо БайденФото: JIM WATSON/AFP/Getty Images

Президент США Джо Байден видав указ, спрямований на обмеження американських інвестицій у чутливі високотехнологічні галузі Китаю, повідомляє агентство AFP у четвер, 10 серпня. 

Заборона інвестицій, яка скоріше за все почне діяти з наступного року, спрямована на такі галузі, як напівпровідники та мікроелектроніка, квантові інформаційні технології та певні системи штучного інтелекту.

США не хочуть сприяти модернізації китайської армії

Указ спрямований на те, щоб американський капітал не допомагав Китаю розвивати технології, які можуть підтримати його військову модернізацію та підірвати національну безпеку США, зазначає агенція Reuters.

Програма передбачає заборону на нові інвестиції приватного капіталу, венчурного капіталу і спільних підприємств. Як зауважили в міністерстві фінансів США, ці правила вплинуть лише на майбутні інвестиції, а не на існуючі, але казначейство зможе вимагати розкриття інформації про попередні транзакції.

Водночас у мінфіні планують зробити виняток для певних американських інвестицій у цінні папери, що обертаються на біржі, і переказів від американських материнських компаній до дочірніх підприємств.

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КНР: Цей крок антиглобалістський

У Пекіні назвали указ Байдена спробою "взяти участь в антиглобалізації". У міністерстві закордонних справ Китаю попередили, що будуть "рішуче захищати свої права та інтереси". МЗС направило до Вашингтона ноту протесту.

Міністерство торгівлі КНР назвало указ таким, що підриває міжнародний економічний і торговельний порядок. Там висловили сподівання, що США поважатимуть закони ринкової економіки і принцип чесної конкуренції та утримаються від "штучного перешкоджання глобальним економічним і торговельним обмінам і співпраці, а також від створення перешкод для відновлення світової економіки".

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