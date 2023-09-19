  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

"Рамштайн-15" почався анонсом танків для ЗСУ від США і Данії

Роман Губа
19 вересня 2023 р.

У Німеччині розпочалось чергове засідання Контактної групи з оборони України - перше для нового міністра оборони Рустема Умєрова.

https://p.dw.com/p/4WXll
Міністри оборони США Ллойд Остін та України Рустем Умєров на "Рамштайні-15"
Міністри оборони США Ллойд Остін та України Рустем Умєров на "Рамштайні-15"Фото: Sean Gallup/Getty Images

У Німеччині у вівторок, 19 вересня, розпочалось 15-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Це буде перший "Рамштайн" для нового міністра оборони України Рустема Умєрова. 

Під час відкриття заходу міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) "впевнено" просувається.

"Контрнаступ продовжує впевнено просуватися. Хоробрі українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу", - цитує його агентство AFP.

Читайте також: Умєров вперше поговорив з міністром оборони США Остіном

Танки від США та Данії

Остін також підтвердив, що танки M1 Abrams невдовзі прибудуть до України зі США.

Своєю чергою міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен анонсував передачу Україні ще 45 танків: 30 Leopard 1 і 15  Т-72, повідомляє агентство Ritzau.

Натомість міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам повідомив, що його країна надасть близько 50 гусеничних вантажних автомобілів.

Читайте також: США відправлять ЗСУ боєприпаси зі збідненим ураном для танків

Пісторіус пообіцяв пакет допомоги, але на зустріч не приїхав

Перед засіданням міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів євро. До нього увійдуть боєприпаси для різних типів озброєнь, а також транспортні засоби, системи розмінування, теплий одяг і генератори для підготовки до зими. Про передачу далекобійних ракет Taurus наразі не йдеться.

Сам Пісторіус не бере участі у засіданні "Рамштайн", оскільки у понеділок ввечері підтвердилося, що він захворів на коронавірус.

Доброволець зі США зібрав 100 000 доларів для ЗСУ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністри оборони США Ллойд Остін та України Рустем Умєров на "Рамштайні-15"

"Рамштайн-15" почався анонсом танків для ЗСУ від США і Данії

Конфлікти19 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Нелегальні мігранти причалили до берега Лампедузи, 16 вересня

Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі

Нелегали у Європі. Що робити з мігрантами на Лампедузі

Міграція19 вересня 2023 р.
Контейнерний притулок для біженців у Німеччині: житла на всіх біженців не вистачає

Наплив мігрантів і дилема Німеччини

Наплив мігрантів і дилема Німеччини

Суспільство19 вересня 2023 р.
external

Архіпелаг Шпіцберген: наслідки пропаганди РФ

Архіпелаг Шпіцберген: наслідки пропаганди РФ

Конфлікти18 вересня 2023 р.03:22 хв.
external

Вибори в Польщі: політики лякають населення мігрантами?

Вибори в Польщі: політики лякають населення мігрантами?

Суспільство18 вересня 2023 р.26:01 хв.
Інтернаціональний легіонер Кайлеб Ліст тренується на полігоні, Донецька область, вересень 2023 року

Легіонери: Ми вирішили бути тут, а українці - повинні

Легіонери: Ми вирішили бути тут, а українці - повинні

Конфлікти18 вересня 2023 р.
Емблема ООН

50 років у ООН. Чи стане ФРН постійним членом Ради безпеки?

50 років у ООН. Чи стане ФРН постійним членом Ради безпеки?

Політика18 вересня 2023 р.
На головну сторінку