"Рамштайн-15" почався анонсом танків для ЗСУ від США і Данії

У Німеччині розпочалось чергове засідання Контактної групи з оборони України - перше для нового міністра оборони Рустема Умєрова.

У Німеччині у вівторок, 19 вересня, розпочалось 15-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Це буде перший "Рамштайн" для нового міністра оборони України Рустема Умєрова.

Під час відкриття заходу міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) "впевнено" просувається.

"Контрнаступ продовжує впевнено просуватися. Хоробрі українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу", - цитує його агентство AFP.

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Танки від США та Данії

Остін також підтвердив, що танки M1 Abrams невдовзі прибудуть до України зі США.

Своєю чергою міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен анонсував передачу Україні ще 45 танків: 30 Leopard 1 і 15 Т-72, повідомляє агентство Ritzau.

Натомість міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам повідомив, що його країна надасть близько 50 гусеничних вантажних автомобілів.

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Пісторіус пообіцяв пакет допомоги, але на зустріч не приїхав

Перед засіданням міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів євро. До нього увійдуть боєприпаси для різних типів озброєнь, а також транспортні засоби, системи розмінування, теплий одяг і генератори для підготовки до зими. Про передачу далекобійних ракет Taurus наразі не йдеться.

Сам Пісторіус не бере участі у засіданні "Рамштайн", оскільки у понеділок ввечері підтвердилося, що він захворів на коронавірус.