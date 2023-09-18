  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаНімеччина

ФРН готує пакет допомоги Україні на 400 мільйонів євро

Степан Смишляєв
18 вересня 2023 р.

До нової партії допомоги від ФРН увійдуть боєприпаси, транспортні засоби, системи розмінування, теплий одяг, генератори. Пакет підготовлено до нового засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у вівторок.

https://p.dw.com/p/4WUQU
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Німеччина надасть новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 400 мільйонів євроФото: Heiko Becker/dpa/picture alliance

До 15-го засідання контактної групи з оборони Україні у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у вівторок, 19 вересня, Німеччина сформувала новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 400 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) в інтерв'ю виданню Bild в понеділок, 18 вересня.

До нової партії допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для різних типів озброєнь, "бо боєприпаси - це те, що найбільше потрібно Україні для захисту від жорстокої загарбницької війни", зауважив міністр. Також ФРН надасть транспортні засоби і системи розмінування, теплий одяг і генератори для підготовки до зими.

Читайте також: Німеччина передала Україні ще 20 БМП Marder

Дискусії щодо Taurus все ще тривають

Втім, наразі не йдеться про передачу Україні нових озброєнь, зокрема далекобійних ракет Taurus, зазначив Пісторіус. "Ще не вирішено, чи надішле федеральний уряд крилаті ракети Taurus", - зауважив він.

Також міністр зазначив, що Німеччина наразі не збирається долучатися до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Водночас він повідомив, що кількість українських бійців наземних військ, які пройшли вишкіл на території ФРН, до кінця року сягне позначки у 10 тисяч.

"Коли ми допомагаємо Україні, ми запитуємо себе: у чому наші сильні сторони? Це наші сучасні основні бойові танки Leopard 2A6. Є наземна ППО. Наша система ППО IRIS T SLM щодня рятує життя в Україні. Ми займаємо друге місце у світі з військової підтримки України. Українці це дуже цінують, про що вони знову і знову говорять мені в розмовах", - наголосив Пісторіус.

Міністр не поїде "Рамштайн"

Як зауважує Bild, Борис Пісторіус не візьме участь у засіданні контактної групи з оборони Україні у вівторок, оскільки у понеділок ввечері підтвердилося, що він захворів на коронавірус. Втім, представники міноборони Німеччини будуть присутніми на зустрічі.

Навчання на "Леопардах":як Німеччина готує танкістів для ЗСУ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський (праворуч) і президент США Джо Байденом (ліворуч)

Володимир Зеленський розпочав візит до США

Політика18 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Вибори в Польщі: політики лякають населення мігрантами?

Вибори в Польщі: політики лякають населення мігрантами?

Суспільство18 вересня 2023 р.26:01 хв.
Інтернаціональний легіонер Кайлеб Ліст тренується на полігоні, Донецька область, вересень 2023 року

Легіонери: Ми вирішили бути тут, а українці - повинні

Легіонери: Ми вирішили бути тут, а українці - повинні

Конфлікти18 вересня 2023 р.
Емблема ООН

50 років у ООН. Чи стане ФРН постійним членом Ради безпеки?

50 років у ООН. Чи стане ФРН постійним членом Ради безпеки?

Політика18 вересня 2023 р.
Міжнародний суд ООН у Гаазі

Україна проти Росії в суді ООН: унікальний процес

Україна проти Росії в суді ООН: унікальний процес

Закон і право18 вересня 2023 р.
external

Життя у звільненому селі через рік після деокупації

Життя у звільненому селі через рік після деокупації

Конфлікти18 вересня 2023 р.02:00 хв.
Святкування тривають просто неба попри комендантську годину

"Боже, благослови Україну": святкування хасидів в Умані

"Боже, благослови Україну": святкування хасидів в Умані

Панорама17 вересня 2023 р.
На головну сторінку