Німеччина передала Україні ще 20 БМП Marder

До нової партії військової допомоги Україні від ФРН увійшли 20 БМП Marder, 20 розвідувальних дронів, 1,2 мільйона набоїв для стрілецької зброї, три тисячі артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

Німеччина надала Україні ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder та боєприпаси до них, повідомляється в урядовому переліку військової допомоги Україні , оновленому у середу, 13 вересня. Загалом Берлін передав Києву вже 60 таких БМП.

Окрім того, Україна отримала від ФРН дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent, 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun, 10 систем виявлення дронів, три машини швидкої допомоги, а також вантажні і легкові транспортні засоби.

Читайте також: Німеччина передала Україні ракети для систем ППО Patriot

До нової партії допомоги також увійшли 1,2 мільйона набоїв для стрілецької зброї та три тисячі артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

Читайте також: Німеччина передала Україні додаткові ЗРК IRIS-T SLS

На сайті німецького уряду зазначається, що фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу України на 2023 рік становить 5,4 мільярда євро. Торік на ці цілі було виділено два мільярди євро.

Читайте також: Німеччина планує передати Україні ще 40 БМП Marder до кінця року