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Німеччина передала Україні ще 20 БМП Marder

Максим Сидоржевський | Степан Смишляєв
13 вересня 2023 р.

До нової партії військової допомоги Україні від ФРН увійшли 20 БМП Marder, 20 розвідувальних дронів, 1,2 мільйона набоїв для стрілецької зброї, три тисячі артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

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БМП Marder
Німеччина передала Україні ще 20 БМП Marder й іншу військову допомогуФото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Німеччина надала Україні ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder та боєприпаси до них, повідомляється в урядовому переліку військової допомоги Україні, оновленому у середу, 13 вересня. Загалом Берлін передав Києву вже 60 таких БМП.

Окрім того, Україна отримала від ФРН дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent, 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun, 10 систем виявлення дронів, три машини швидкої допомоги, а також вантажні і легкові транспортні засоби.

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До нової партії допомоги також увійшли 1,2 мільйона набоїв для стрілецької зброї та три тисячі артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

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На сайті німецького уряду зазначається, що фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу України на 2023 рік становить 5,4 мільярда євро. Торік на ці цілі було виділено два мільярди євро.

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Bradley, Marder та AMX-10RC

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