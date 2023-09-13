Німеччина передала Україні ще 20 БМП Marder
Німеччина надала Україні ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder та боєприпаси до них, повідомляється в урядовому переліку військової допомоги Україні, оновленому у середу, 13 вересня. Загалом Берлін передав Києву вже 60 таких БМП.
Окрім того, Україна отримала від ФРН дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent, 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun, 10 систем виявлення дронів, три машини швидкої допомоги, а також вантажні і легкові транспортні засоби.
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До нової партії допомоги також увійшли 1,2 мільйона набоїв для стрілецької зброї та три тисячі артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.
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На сайті німецького уряду зазначається, що фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу України на 2023 рік становить 5,4 мільярда євро. Торік на ці цілі було виділено два мільярди євро.
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