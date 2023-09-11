ФРН планує передати Україні ще 40 БМП Marder до кінця року

Оборонний концерн Rheinmetall вже почав ремонтувати БМП з колишніх запасів Бундесверу для передачі Києву. Компанія планує постачати в Україну по 10 Marder на місяць.

Німеччина планує надати Україні ще 40 бойових машин піхоти (БМП) Marder в найближчі місяці. За дорученням німецького уряду оборонний концерн Rheinmetall відремонтує та модернізує з цією метою вживані БМП з колишніх запасів Бундесверу, заявили в компанії в понеділок, 11 вересня.

Вартість контракту у Rheinmetall не повідомили, але зазначили, що сума є "великою двозначною" і вимірюється у мільйонах євро, повідомляє агенція AFP.

У концерні зауважили, що ремонтні роботи вже розпочалися на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі і Касселі. Постачання мають відбутися до кінця цього року. У компанії розраховують передавати до десяти БМП на місяць.

Дотепер Rheinmetall поставив Україні 40 Marder, ще 20 БМП поставив Бундесвер з власних запасів. Отже, після поставки цієї партії бронетехніки обсяг переданих Києву Marder збільшиться до 100 машин, нагадує агенція dpa.

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Німеччина виділила 5,4 мільярда євро на озброєння України

Додаткові поставки Marder є частиною пакету озброєнь для України вартістю 700 мільйонів євро, оголошеного німецьким урядом на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Литві в липні, уточнюють німецькі ЗМІ.

Втім, перед самітом, у червні, Rheinmetall заявляв, що може відремонтувати і поставити Україні ще 60 Marder. Тоді також йшлося, що компанія може передавати до десяти БМП за місяць.

В уряді ФРН зазначають, що цьогоріч вже виділили 5,4 мільярда євро на оснащення української армії, минулого році Німеччина виділила на військову підтримку України два мільярди євро.

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