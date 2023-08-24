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Німеччина передала Україні ракети для систем ППО Patriot

Степан Смишляєв
24 серпня 2023 р.

ФРН передала ЗСУ розвідувальні дрони, ракети для ЗРК Patriot і пів мільйона набоїв.

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Запуск ракети з ЗРК Patriot
Запуск ракети з ЗРК PatriotФото: Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA/picture alliance

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої, зокрема, увійшли ракети до зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot. Про це свідчать оновлені дані щодо наданих озброєнь, оприлюднені на сайті уряду ФРН у четвер, 24 серпня.

Також Україна отримала 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun, 10 систем для виявлення дронів, 16 вантажівок Zetros і пів мільйона набоїв.

Допомога до Дня незалежності

До Дня незалежності України низка союзників оголосила про надання Збройним силам України (ЗСУ) нових партій озброєння або інших видів військової підтримки.

Так, Литва повідомила, що передасть Києву дві пускові установки ЗРК NASAMS, боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів Carl Gustaf, боєприпаси калібру 5,56 міліметра, гвинтівки, морські радари, засоби для боротьби з дронами.

Норвегія пообіцяла передати Україні винищувачі F-16, а також зенітні ракети до систем протиповітряної оборони (ППО) ППО IRIS-T. А Португалія долучиться до підготовки пілотів ЗСУ на F-16.

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