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ФРН передала Україні додаткові ЗРК IRIS-T SLS

Олександр Куницький
2 год. тому

У рамках нового пакета військової підтримки Німеччина передала Україні дві пускові установки для ЗРК IRIS-T, а також димові набої калібру 155 мм, радіолокаційні станції Ground Observer, тягачі та напівпричепи.

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Пускова установка IRIS-T SLS
Пускова установка IRIS-T SLSФото: Diehl Defence

Україна отримала від Німеччини ще дві пускові установки до новітнього німецького зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) IRIS-T SLS. Вони надійшли в рамках нового пакета військової підтримки України з боку ФРН, як це випливає з переліку наданих ЗСУ озброєнь, оновленого в четвер, 17 серпня, на сайті федерального уряду.

Як повідомили в Берліні, до нового пакета озброєнь та військового оснащення увійшли 4,5 тисячі димових набоїв калібру 155 мм, 10 переносних радіолокаційних станцій Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби, 4 сідельні тягачі 8x8 HX81 та 5 напівпричепів до них, а також 8 навантажувачів на 15 тонн тощо.

Загалом уряд Німеччини пообіцяв надати Україні 6 систем ЗРК IRIS-T SLM, дві з яких раніше вже були поставлені на бойове чергування ЗСУ й довели свою ефективність під час захисту українського неба від російських дронів та крилатих ракет.

Раніше Берлін також передав Києву й ЗРК MIM-104 Patriot, що уможливило збиття українськими протиповітряними силами російських балістичних ракет комплексу "Іскандер", а також розроблених на його базі аеробалістичних ракет "Кинджал".

Крім того, ФРН передала Україні й 36 зенітних самохідних установок Gepard.

Продовження підтримки України від ФРН

Нині Німеччина вже виділила на підтримку України 22 мільярди євро, з яких 12 мільярдів пішли на військову допомогу. Таким чином ФРН є другим після США постачальником військової допомоги Україні в абсолютних числах. 

Днями міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) під час своєї першої поїдки до України з часу початку повномасштабної війни Росії проти України, запевнив Київ у продовженні підтримки України у боротьби проти РФ. Зокрема, він висловив підтримку наданню Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus.

Читайте також: Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков під час зустрічі з Лінднером наголосив, що серед пріоритетних озброєнь для України є засоби протиповітряної оборони, боєприпаси різного калібру, а також бронемашини.

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Пускова установка IRIS-T SLS

ФРН передала Україні додаткові ЗРК IRIS-T SLS

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