Резніков анонсував чергову зустріч у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що 15-те засідання Контактної групи з оборони Україні у форматі "Рамштайн" відбудеться орієнтовно в тиждень від 17 вересня. Про це урядовець заявив в інтерв'ю "24 каналу" , опублікованому у неділю, 20 серпня.

"(Зустріч - Ред.) буде очна, офлайн", - сказав Резніков, уточнивши, що зустріч пройде на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині.

За його словами, пріоритетними на зустрічі будуть питання надання систем протиповітряної оборони, зокрема авіації. "Пріоритетом номер один для нас залишається протиповітряна оборона, з усіма її складовими. Більше систем, більше ракет, більше радарів, плюс авіація, як частина ППО. Друге - це артилерія та амуніція до неї - боєприпаси. Третя річ, це, як я кажу, "сталевий кулак", бронетехніка всіх видів - від бронетранспортерів, броньовиків, танків, броньованих "медеваків", тобто автомобілів для евакуації поранених, і всі види запчастин до них", - сказав Резніков.

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Концепція майбутніх Сил оборони України

Також очільник українського міноборони повідомив, що Україна працює над концепцією майбутніх Сил оборони України. Це означає, зазначив Резніков, що партнери України мають теж розуміти, як їм займатися довгостроковим плануванням бюджетів, виробництва, підтримуючи Україну.

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Тому, за словами Резнікока, зустріч у форматі "Рамштайн" у вересні буде важливою, адже на ній Україна буде вести перемовини щодо бачення підтримки на наступні роки. "Щоб вони теж це від нас почули, оцінили, де вони готові бути нашими партнерами й надалі, і заклали це в свої бюджетні плани", - зазначив він. Відповідаючи на запитання журналістки, чи можна вважати, що роль "Рамштайну" знизилася, Резніков відповів: "Ні, точно не можна робити такі висновки чи припущення".

Нагадаємо, 14-та зустріч партнерів України в форматі "Рамштайн" відбулася 18 липня в форматі онлайн.