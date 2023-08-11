Президент США заявив, що Китай має проблеми з економікою, а "коли в поганих людей є проблеми, вони роблять погані речі". Цю заяву порівнюють з висловлюванням Джо Байдена, що лідер КНР Сі Цзіньпін - "диктатор".

Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через економічні проблеми, повідомляє в п'ятницю, 11 серпня агентство Reuters.

За словами Байдена, КНР має проблеми через слабке зростання. "У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли у поганих людей є проблеми, вони роблять погані речі", - сказав він під час збору коштів на політичні цілі в штаті Юта 10 серпня, додавши що "Китай - у біді".

Як зауважує агенція, ці висловлювання нагадують випадок у червні, коли Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна "диктатором". У Пекіні тоді заявили про провокацію.

Байден обмежив інвестиції США в китайські технології

Байден також зазначив, що не хоче завдати шкоди Китаю і прагне раціональних відносин з країною.

Напередодні він підписав указ, який обмежує нові інвестиції США в китайські технології. Заходи спрямовані на те, щоб американський капітал не допомагав КНР розвивати технології, які можуть підтримати її військову модернізацію та підірвати національну безпеку США.

У Пекіні назвали указ Байдена спробою "взяти участь в антиглобалізації" та попередили, що будуть "рішуче захищати свої права та інтереси".