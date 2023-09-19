Зеленський у США відвідав українських солдатів на лікуванні

Під час візиту до США Володимир Зеленський відвідав українських військових, які проходять лікування в клініці у Нью-Йорку.

У перший день візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які проходять лікування та реабілітацію в клініці Staten Island University Hospital у Нью-Йорку. Про це у вівторок, 19 вересня, повідомляє Офіс президента України.

Зеленський нагородив поранених військових орденами "За мужність" III ступеня. "Ми будемо на всіх вас чекати, ви нам потрібні - кожен боєць України - для того, щоб перемогти ворога. Дякую вам за службу! Всі пишаються вами! Бажаю одужання, перемоги й повернення додому", - сказав він.

Також Зеленський вручив ордени "За заслуги" ІІІ ступеня двом фізіотерапевтам клініки та генеральному директору корпорації Northwell Health. Президентську відзнаку "Золоте серце" отримав Олександр Рубцов - засновник неприбуткової організації Kind Deeds, за підтримки якої здійснюється протезування воїнів.

Зеленський зустрінеться з Дудою та Лулою

Ввечері у вівторок запланований виступ Зеленського на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Також очікується його зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

20 вересня Зеленського чекають на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому Україні. Цього дня він також має провести зустріч з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

Зеленський поїде у Вашингтон до Байдена

21 вересня Зеленський приїде у Вашингтон. У Білому домі його прийме президент США Джо Байден. Також очікується зустріч президента України з лідерами палат і партій Конгресу США таа з американським військовим керівництвом.

Разом з ним до Сполучених Штатів прибула перша леді України Олена Зеленська. Вона матиме кілька виступів на різних майданчиках Генасамблеї ООН, зокрема говоритиме про становище українських дітей та жінок в умовах повномасштабної війни. Крім того, вона проведе зустрічі з родиною Клінтонів і візьме участь у відкритті виставки, присвяченої руйнуванням української культурної спадщини.