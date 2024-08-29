Байден і Сі Цзіньпін планують незабаром провести переговори

Про підготовку телефонної розмови між лідерами США і КНР йшлося під час візиту в Китай Джейка Саллівана. Він зустрівся з низкою китайських високопосадовців, зокрема і з Сі Цзіньпіном. Говорили й про Україну.

У найближчі тижні президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін планують провести дзвінок, повідомив Білий дім у четвер, 29 серпня за підсумками зустрічі радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана з Сі Цзіньпіном.

Цього тижня Салліван здійснив триденний візит до Китаю, під час якого зустрівся із міністром закордонних справ КНР Ван Ї, заступником голови Центральної військової комісії Китаю Чжаном Юся та низкою інших високопосадовців. Підсумували зустрічі його перемовини з Сі Цзіньпіном, що відбулися у четвер.

Як зауважили у Білому домі, вони стали частиною "поточних зусиль щодо підтримки каналів зв’язку".

Сі Цзіньпін: Китай і США мають стати джерелами глобальної стабільності

Зокрема, Салліван переказав Сі Цзіньпіну, що Байден "з нетерпінням чекає на спілкування з вами в найближчі тижні" і прагне відповідально вибудовувати відносини з Пекіном "щоб гарантувати, що конкуренція не переросте в конфлікт або конфронтацію, і працювати разом там, де наші інтереси збігаються", пише AFP.

Своєю чергою Сі Цзіньпін заявив, що Китай прагне розбудовувати відносини з США на принципах взаємоповаги, мирного співіснування і взаємовигідної співпраці. За його словами, країни "повинні взяти на себе відповідальність перед історією, народами та світом, а також стати джерелами стабільності глобального світу та двигунами загального розвитку", пише "Сіньхуа".

Пекін і Вашингтон не досягли прогресу в питанні війни РФ проти України

Хоча в Білому домі зазначили, що серед іншого Салліван обговорив з лідером КНР війну Росії проти України, сам радник після зустрічі повідомив журналістам, що в цьому напрямку не було досягнуто "жодного конкретного плану". "Я не можу сказати, що ми досягли прогресу в цьому питанні", - сказав він.

Водночас під час зустрічі з Чжаном Юся Салліван висловив занепокоєння щодо підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії.

Війну в Україні він обговорював і з Ван Ї. Як повідомляє державний канал КНР CCTV, під час зустрічі голова МЗС КНР повторив, що "Китай завжди відданий сприянню мирним переговорам і наполягає на політичному вирішенні кризи в Україні".

Водночас він наголосив, що США "не повинні перекладати відповідальність на Китай у питанні України" і "не повинні запроваджувати незаконні, односторонні санкції".