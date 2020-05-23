Байден: Війна в Україні - глобальна проблема

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 24 травня (час київський).

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У Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські окупанти можуть форсувати Сіверський Донець на ділянці Дронівка - Білогорівка, для підготовки нового наступу, у південній частині міста Ізюм вони розгорнули додаткові підрозділи ствольної артилерії. Зосереджуються сили для оточення Лисичанська та Сєвєродонецька з наступним виходом на адмінкордон Луганської області.

За інформацією ГШ ЗСУ, оприлюдненою у Facebook у вівторок уранці, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найбільша активність бойових дій відзначається у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєверодонецька.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах України з території Білорусі. Зокрема, агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.

На Сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів з метою посилення прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. На Харківському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та покращенні свого тактичного положення.

На Слов'янському напрямку підрозділи армії РФ готуються до відновлення наступу.

На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки, шість БпЛА, крилату ракету та тридцять бойових броньованих машин.

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Президент США Джо Байден називає війну Росії проти України не лише європейською, а й глобальною проблемою. Про це він заявив у Токіо на полях саміту QUAD-альянсу, до якого, крім США, входять також Австралія, Індія та Японія. За словами Байдена, він та його адміністрація боротимуться за вільний та відкритий Індо-Тихоокеанський регіон. "Напад Росії на Україну лише підкреслює важливість цих цілей основоположних принципів міжнародного порядку, територіальної цілісності та суверенітету. Міжнародне право, права людини потрібно захищати незалежно від того, де у світі їх порушують", - цитує Байдена Reuters.

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Дивитись відео 05:40 Робота в Німеччині: головні виклики для українців (23.05.2022)

Глава міністерства економіки України Юлія Свириденко представила на Всесвітньому економічному форумі у Давосі план збереження стабільності української економіки під час війни. Першим кроком на цьому шляху, як зазначається у повідомленні пресслужбиїї міністерства, має стати повноправне членство України у ЄС. Крім того, Україна має отримати доступ до ринків G7 та ЄС до 2030 року. Третім фактором має стати розвиток військово-промислового комплексу та аерокосмічної промисловості, металургії та машинобудування, сільського господарства та харчової промисловості, а також IT-сектора.

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На Буковині співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з СБУ та ДБР затримали громадян України, які мали намір незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Ідеться про "ухилянтів" - трьох чоловіків призовного віку та трьох осіб, які безпосередньо здійснювали перевезення мігрантів з міста Чернівці до прикордоння та допомагали їм незаконно перетнути державний кордон. Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби України.

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У ході просування українских військових підрозділів Миколаївщиною,у бік Херсонщини виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей. Про це повідомляє оперативне командування "Південь". "Ушкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості , а також про обстіріл колони. При спробі місцевих жителів евакуюватися окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву. Серед загиблих - двоє дітей молодшого шкільного віку", - ідеться у дописі ОК у Facebook. Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає.

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Влада Колумбії спрямує фахівців з розмінування в одну з європейських країн для навчання українських військовослужбовців. Про це повідомив міністр національної оборони південноамериканської республіки Дієго Молано. За його словами, 11 військових інженерів армії Колумбії задля цього "перебуватимуть в одній із країн, що входять до НАТО", цитує Reuters.

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Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав Захід "диктаторським" та "недоговороздатним" та запевнив, що для РФ тепер правильний шлях - покластися на "розвинену мережу партнерств" у євразійському регіоні. При цьому Лавров заявив, що Москва залежатиме лише від себе та тих держав, які "довели свою надійність". Як пише ТАСС, Лавров назвав поряд з Китаєм Індію та Іран як важливих партнерів для РФ.

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Сили оборони України за три місяці війни ліквідували орієнтовно 29200 російських військових, повідомляє уFacebook міністерство оборони України.

Підтвердження цих даних з незалежних джерел немає.

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Єдність щодо запровадження ембарго на купівлю російської нафти буде досягнута у ЄС вже найближчими днями. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) у вечірньому ефірі громадсько-правового телеканалу ZDF. За його словами, на даний час залишилося лише кілька держав, які повідомляють про проблеми через цей намір. Насамперед, йдеться про Угорщину.

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У прикордонні на півночі України запроваджені додаткові режимні обмеження

У межах прикордонних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження. Як повідомляє МВС України у Facebook, забороняється, зокрема, пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 05.00 ранку, а також здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів. У лісах не можуть перебувати люди, також заборонено проведення відпочинку, плавання та полювання.

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Про чотири ракетні удари РФ по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновимо рух, поки незрозуміло. У 12 будинках поряд пошкоджені дахи та вибиті вікна. Люди не постраждали", - написав він у Telegram.

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В Україні перед судом постануть ще 48 військових РФ за обвинуваченнями у воєнних злочинах. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова під час виступу відеозв'язком на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. За її словами, українська влада має список із приблизно 600 підозрюваних у причетності до воєнних злочинів. Дві справи щодо трьох підозрюваних уже перебувають на розгляді судів, повідомила вона.

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Президент Литви Гітанас Науседа підписав декрет про відкликання де-юре повноважень посла в РФ Ейтвідаса Баярунаса з 1 червня, йдеться у повідомленні пресслужби глави держави. Посол Литви у РФ через війну Росії проти України був відкликаний із Москви ще у квітні і весь цей час перебував у Литві. 18 травня уряд Литви ухвалив направити президентові країни рішення про відкликання його повноважень з 1 червня.

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На весіллі у Карін Кнайссль у 2018 році був присутній Путін

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль подала заяву про відставку з посади члена ради директорів російської компанії "Роснефть". "(...) Документ також містить відмову від продовження повноважень пані Кнайсль у раді директорів на другий термін", - йдеться у повідомленні компанії. Причини, які спонукали ексочільницю австрійського МЗС піти на цей крок, не вказані.

Кнайссль, яка очолювала МЗС Австрії у 2017-2019 роках, перебувала у раді директорів "Роснефти" протягом одного року. В Австрії її критикували за те, що вона продовжувала працювати у російському держконцерні, незважаючи на війну РФ проти України.

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