Як заколот Пригожина вплине на відносини Росії з Китаєм?

Спроба заколоту ПВК "Вагнер" привернула увагу до того, наскільки далеко готові піти лідери дружніх до РФ країн для підтримки режиму Володимира Путіна. Найважливішою є позиція Пекіна. Що змінилося?

Після нетривалого заколоту російської групи найманців з ПВК "Вагнер" президент Росії Володимир Путін і Кремль намагалися створити показову атмосферу стабільності на тлі подій, які виглядали серйозною загрозою режиму.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заколот Пригожина і "вагнерівців" "викрили слабкість" режиму Путіна. Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що цей інцидент продемонстрував "справжні тріщини" в авторитеті російського президента і є "прямим викликом" Кремлю.

Тим часом Китай, найважливіший міжнародний союзник Путіна, применшив ці події до рівня "внутрішніх справ Росії". Така оцінка, яку було надано в недільній заяві міністерства закордонних справ КНР, складається лише з двох речень. "Як дружній сусід і всеосяжний стратегічний партнер у нову еру, Китай підтримує Росію у збереженні національної стабільності", - вказано у заяві.

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Державна китайська газета Global Times у неділю, 25 червня, опублікувала статтю, в якій заперечується думка про те, що заколот ПВК "Вагнер" підірвав лідерство Путіна. Газета посилається на китайських "експертів", які вважають такі оцінки Заходу "видаванням бажаного за дійсне". Газета також високо оцінила "рішучі дії" Путіна щодо придушення заколоту. "Кремль зберігає сильний потенціал стримування, що ще більше зміцнить його авторитет", - зазначається у редакційній статті.

Чи був візит Андрія Руденка (л) до Пекіна пов'язаний із заколотом Пригожина, досі не відомо Фото: Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China/AFP

Ці коментарі пролунали після того, як заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко відвідав Пекін, щоб зустрітися з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом і його заступником Ма Чжаосю.

Невідомо, коли саме Руденко прибув до Пекіна і чи став цей його візит до Китаю реакцією на заколот. Після зустрічі Росія оголосила, що Китай заявив про підтримку влади в Москві.

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Як там з "безмежним партнерством" Китаю та Росії?

Перед тим, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним на полях зимових Олімпійських ігор у Пекіні та скористався цією нагодою, щоб проголосити "безмежне" партнерство між їхніми країнами, висміюючи Сполучені Штати та НАТО за "підживлення антагонізму й конфронтації".

Пекін досі так і не засудив, хоча й не підтримав російське вторгнення в Україну - навіть попри заклики Німеччини та США посилити тиск на Путіна, щоби покласти край війні.

У лютому Китай оприлюднив позиційний документ щодо "політичного врегулювання кризи в Україні", закликаючи до "ефективної підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх країн".

Інші тонко завуальовані пункти, спрямовані проти західних країн і НАТО, відкидають односторонні санкції та універсальну юрисдикцію, а також "посилення або розширення військових блоків" для гарантії регіональної безпеки.

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Чи залишається Росія надійним партнером для Пекіна?

Хоча офіційна позиція Китаю вказує на те, що Пекін залишається ідеологічно з'єднаним з Росією в тому, що стосується протистояння США та їхнім європейським союзникам, заколот у РФ привернув увагу до умов, на яких будується партнерство Китаю з Москвою.

Поки ще не відомо, чи змінить одна ця подія плани лідера Китаю Сі Цзіньпіна стосовно його відносин з Путіним. "Я припускаю, що головне питання - це роль, яку Сі відводить Росії", - коментує доцент кафедри політології Національного університету Сінгапуру Джа Ян Чон. Якщо Китай робить ставку на "Росію, яка відволікає увагу США та їхніх союзників, слабку й роздроблену, то така нестабільна Росія може пасувати до цих цілей", зазначив він у розмові з DW.

Якщо ж у Росії з'явиться "якийсь інший гравець, який зможе краще тримати країну купи, підтримуючи партнерство відповідно до курсу Китаю щодо західних держав, то Пекін потенційно може змінити свою підтримку", припустив оглядач і додав, що "на даний момент такої альтернативи не видно". "Путін усе ще видається найкращим для Китаю партнером у Росії", - констатує він.

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Уроки для Китаю?

Попри готовність Китаю висловити підтримку Росії, аналітики вважають, що Пекін також може винести політичні та військові уроки з цієї ситуації, але з прицілом на Тайвань - демократичний острів, який Пекін вважає своєю територією. "Заколот ПВК "Вагнер" є попередженням для Сі Цзіньпіна", - сказав у коментарі Центральному інформаційному агентству Тайваню старший науковий співробітник тайванського Інституту досліджень національної оборони та безпеки Цзу Юнь Су.

На його думку, як і Росія, Китай також стикається з багатьма внутрішніми проблемами, включаючи труднощі в економіці, високий рівень безробіття та скорочення кількості населення.

Заколот ПВК "Вагнер" ще раз підтверджує те, що "вище (політичне. - Ред.) керівництво повинно мати жорсткий контроль над військовими та службами безпеки", робить висновок про практичні уроки для Китаю сингапурський експерт Джа Ян Чон. Він нагадує, що "Сі вже рухався в цьому напрямку з моменту свого приходу до влади. Заколот, імовірно, спонукатиме його рухатися цим курсом далі", - прогнозує Чон.