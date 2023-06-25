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Данілов: Бунт Пригожина - старт демонтажу путінської системи

Роман Губа
1 год. тому

На думку секретаря РНБО України Олексія Данілова, режиму Путіна нанесено відтермінований у часі удар.

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Секретар РНБО України Олексій Данілов
Секретар РНБО України Олексій ДаніловФото: Anna Voitenko/REUTERS

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що заколот засновника ПВК "Вагнер" Пригожина є лише верхівкою айсберга процесу дестабілізації у РФ і є "першим етапом демонтажу путінської системи". Про це він написав у своєму Facebook у неділю, 25 червня. За його словами, у Росії існує прошарок "невдоволених - силовиків, чиновників і олігархічного капіталу", які вважають режим президента РФ Володимира Путіна "смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування". 

"Пригожинський ростовський марш-кидок - демонстрація серйозності намірів, можливостей, що існують, і створення умов для початку процесу владного транзиту - добровільного або примусового. Колони вагнерівців або інших структур можуть таки дійти до "Червоної площі", - пише Данілов.

На думку Данілова, порятунком для президента Росії могла б стати "тотальна зачистка силового блоку", "фізична ліквідація ПВК "Вагнер" та демонстраційне покарання Пригожина у купі з введення у РФ воєнного стану та розгортанням масових репресій. Проте секретар РНБО України висловив сумнів, що російські силовики здатні виконати цей план.

Також Данілов зазначив, що "справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є", і відзначив, що у ньому можлива участь правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Ввечері 24 червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що розгортає колони своїх найманців, які рухалися у бік Москви, і йде до польових таборів. Бойовики ПВК з 23 червня просувалися у напрямку Москви, їм залишалося пройти близько 200 кілометрів. Перед цим пресслужба правителя Білорусі Олександра Лукашенка повідомила, що він провів переговори з Пригожиним, в результаті яких той прийняв пропозицію щодо зупинки руху його найманців територією Росії у бік Москви. "На даний момент на столі - абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язання ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер", - повідомили у пресслужбі Лукашенка.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков ввечері 24 червня повідомив журналістам, що ватажок  Пригожин "піде в Білорусь", натомість в РФ закриють проти нього кримінальну справу про організацію збройного заколоту. За словами Пєскова, бійці ПВК, які не брали участі в "заколоті", за бажанням підпишуть контракти з міністерством оборони РФ, а учасників "заколоту" не переслідуватимуть "з урахуванням їхніх заслуг" на війні проти України.

Читайте також: У Британії побоюються наступу "Вагнера" на Київ з Білорусі

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