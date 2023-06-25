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Блінкен: Заколот Пригожина виявив тріщини в режимі Путіна

Роман Губа
2 год. тому

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що "надто рано" розмірковувати щодо впливу заколоту Пригожина на Кремль чи війну в Україні.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен
Держсекретар США Ентоні БлінкенФото: Ichiro Ohara/The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

Криза, яка виникла через спробу заколоту найманців ПВК "Вагнер" проти Кремля, виявила "справжні тріщини" у владі російського президента Володимира Путіна, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CBS News у неділю, 25 червня.

Заколот ПВК "Вагнера" він назвав "справжнім викликом владі Путіна". "Тому це викликає серйозні питання, це показує реальні тріщини", - сказав він.

Держсекретар також заявив, що "надто рано" робити висновки щодо впливу цієї кризи на Кремль чи війну в Україні. Також Блінкен вважає, що період нестабільності для російської влади після спроби заколоту Пригожина ще не закінчився і може тривати тижні чи місяці.

Водночас держсекретар США зауважив, що відволікання уваги Москви створює "додаткову перевагу" для України у розпал контрнаступу ЗСУ проти російських військ.

"Наша увага рішуче та неухильно зосереджена на Україні, аби переконатися, що вона має усе необхідне для самозахисту та звільнення територій, захоплених Росією", - сказав Блінкен у розмові з NBC.

В ефірі телеканалу ABC News Блінкен нагадав, що якщо 16 місяців тому російські війська стояли на "порозі" Києва, погрожуючи захопити всю Україну, то "тепер, на цих вихідних, їм довелося захищати Москву, столицю Росії, від найманців, створених самим Путіним". "Сам Пригожин у всьому цьому інциденті підняв глибокі питання про самі передумови російської агресії проти України, заявивши, що Україна або НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною путінського наративу", - заважив Блінкен.

Держсекретар США дав кілька інтерв'ю американським ЗМІ, які стали першою публічною реакцією США на події у Росії. До цього країна проводила консультації з партнерами.

Читайте також: Удар по іміджу Путіна: німецькі ЗМІ про заколот Пригожина

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