Як українки змінюють демографію Німеччини

У Німеччині опублікували масштабне дослідження про те, які демографічні виклики слід їй очікувати через 20 років. На ситуацію у ФРН сильний вплив справила й війна в Україні.

Загалом населення Німеччини зросте в найближчі два десятиліття - до 2040 року приріст становитиме 0,6 відсотка порівняно з 2020 роком, коли в країні проживало 83,15 мільйона людей. Однак для демографічної ситуації будуть характерні суттєві регіональні відмінності: в західних землях Німеччини чисельність населення зросте, а на сході країни та в найменшій за площею федеральній землі - Саарі - населення поменшає. Таких висновків доходять дослідники німецького фонду Bertelsmann Sfіtung за результатами масштабного демографічного дослідження "Хто, де, скільки? Демографічні тенденції в німецьких комунах до 2040 року" в рамках довгострокового проєкту Wegweiser-Kommune.de., опублікованих 9 квітня.

У Німеччині зросте частка пенсіонерів

За сухими цифрами підрахунків дослідників криються тривожні тенденції. Багато комун в найближчі десятиліття опиняться перед серйозними викликами. Старіння населення - головна проблема країни - в найближчі роки лише набиратиме обертів. Якщо в 2020 році частка населення у віці від 65 років і старше становила 20 відсотків, то через 20 років вона зросте до 28 відсотків.

Для економіки Німеччини це означає посилення навантаження на працююче населення і дефіцит кадрів на ринку праці. Додаткове навантаження ляже і на інфраструктуру, що забезпечує потреби саме літнього населення. За попередніми розрахунками вчених, частка жителів Німеччини, які щойно або недавно вийшли на пенсію (у віці від 65 до 79 років), до 2040 року зросте до 18,4 відсотка. У 2020 році це становило приблизно 15 відсотків від загальної кількості населення.

Де населення Німеччини скоротиться найсильніше

Демографічну ситуацію в Німеччині не можна назвати однорідною. У той час як на заході країні населення зростатиме, східні землі Німеччини відчують на собі різке скорочення чисельності жителів. Найпомітнішим воно стане для землі Саксонія-Ангальт - тут кількість населення за 20 років скоротиться на 12,3 відсотка, очікують дослідники.

За прогнозами, в Саксонії-Ангальт за наступні 20 років відбудеться наймасштабніше скорочення населення Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Найбільший приріст вчені прогнозують у землі Баден-Вюртемберг - понад 4,5 відсотка. Якщо поглянути на статистику по окремих містах, то більше людей буде проживати в Берліні, Гамбурзі (за прогнозами чисельність населення зросте майже на шість відсотків). А в Лейпцигу, Потсдамі і Бамберзі зростання складе 10 відсотків!

Автори дослідження закликають до розробки цілеспрямованих стратегій і рішучих дій вже зараз. Як підкреслюють аналітики, без фінансування на федеральному і земельному рівні багатьом регіонам буде складно подолати демографічні виклики.

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Як війна в Україні впливає на демографічну ситуацію в ФРН

Для прогнозу дослідників ключову роль відіграють три фактори: рівень народжуваності, смертності та міграція населення. Перші два фактори розвиваються в досить жорстких рамках, адже прогнозувати їх можна досить точно. А ось міграція істотно ускладнює завдання фахівцям. Автори дослідження підкреслюють, що за останні роки демографічні прогнози в країні були ускладнені двома подіями - війною в Сирії та спричиненою нею міграційною кризою в 2015 році й війною в Україні, що розпочалася 2022 року. Обидва збройні конфлікти істотно вплинули на розрахунки вчених, підкреслюють експерти фонду Bertelsmann Stiftung.

Вони також наголошують на різницю між двома останніми хвилями міграції. Так, на відміну від мігрантів з Сирії, з України до Німеччини приїхали насамперед жінки молодого і середнього віку. Яким чином це впливає на демографічні тенденції, DW попросила прокоментувати одну з авторів дослідження. "В результаті змінюється склад населення, особливо в частині різних вікових груп. Для муніципалітетів (комун) це означає, приміром, що необхідно створювати більше місць в дитячих садках і школах і що турбота про дітей-біженців та їхніх матерів відіграватиме особливе значення", - пояснила DW Петра Клуґ (Petra Klug).

На думку експертів, украй високий рівень імміграції, який спостерігався після початку повномасштабної війни в Україні, не збережеться. Однак чи можливо взагалі прогнозувати міграційні процеси в умовах війни? Петра Клуґ відповідає: "У 2022 році було зареєстровано близько 1,098 мільйона біженців з України. Більша частина приїхали в період з березня по травень 2022 року. З серпня 2022 року приплив неухильно знижується. Тож прогноз очевидний. Але, звісно, залишається невизначеність щодо того, як буде розвиватися ситуація, - ніхто не знає, коли й чим закінчиться ця війна. Однак такі розрахунки, які можуть принаймні показати тенденції, необхідні для процесів муніципального планування. Тож ми регулярно оновлюємо наш прогноз, щоб врахувати такі зміни".

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