ФРН: суспільство шукає альтернативи традиційній моделі сім'ї

Населення Німеччини старішає, дедалі більше людей живуть самотніми. З огляду на ці реалії, уряд ФРН планує запровадити новий правовий механізм, що має допомогти людям, які перебувають у неромантичних стосунках.

Те, як німці живуть, кохають, виконують свої батьківські обов'язки і старіють, - змінюється. Але питання про те, хто і як піклуватиметься одне про одного, коли йдеться догляд за дітьми чи літніми людьми, надалі актуальне у суспільстві, в якому кожна четверта людина заявляє, що є самотньою.

Міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann) називає свій план "імовірно, найбільшою реформою сімейного законодавства за десятиліття". Головні пункти цього плану в цілому тепер узгоджені коаліційним урядом Німеччини, що складається зі соціал-демократів (СДПН), зелених і вільних демократів (ВДП).

Так звана "спільнота відповідальності" (Verantwortungsgemeinschaft) має стати новим правовим механізмом, за допомогою якого групи від двох до шести осіб зможуть брати юридичну відповідальність одне за одного, наприклад, у разі потреби в невідкладній медичній допомозі.

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Реформу сімейного законодавства просуває міністр юстиції Марко Бушманн Фото: ODD ANDERSEN/AFP

"Вільний простір для експериментів"

"Правда в тому, що сучасні романтичні стосунки не приносять надійності, і люди часто дізнаються про це на власному важкому досвіді", - каже спеціалістка зі соціології Андреа Неверла (Andrea Newerla), яка проводила дослідження моделей інтимності та стосунків.

Неверла каже, що питання про те, як у суспільстві, яке старіє, ми уявляємо спільне життя і підтримку, на яку люди покладаються, повинні бути цілком переосмислені. Це включає в себе децентралізацію домінантної моделі романтичного кохання у стосунках між двома людьми.

Вона вказує на приклад "обраних сімей", створених представниками ЛГБТ-громади, унаслідок того, що їхні біологічні сім'ї відторгнули їх після публічного оголошення про свою орієнтацію, і на те, що наше побутове життя, можливо, було б краще структуровано навколо дружби, а не одного романтичного партнера.

"Ми повинні бути креативними, і нам також потрібні стимули з боку держави, щоб ми могли випробувати ці різні форми", - каже Неверла і додає, що "спільнота відповідальності насправді може бути вільним простором для експериментів, тому що групи людей справді зможуть експериментувати з новими формами у спосіб, який визнається державою та захищається законом (як звичайний шлюб. - Ред.)

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"Пропозиція, про яку ніхто не просить"

В уряді кажуть, що "Спільнота відповідальності" допоможе полегшити життя пенсіонерам та батькам-одинакам. Однак правозахисні групи скептично ставляться до того, наскільки це насправді змінить життя таких осіб. "Не думаю, що для людей похилого віку щось суттєво зміниться", - прогнозує в розмові з DW голова Національної спілки організацій людей похилого віку (BAGSO) Реґіна Ґернер (Regina Görner). "Уже існують інструменти, такі як медичні довірені особи. Цей варіант є менш забюрократизованим та не вимагає таких витрат часу як у разі потреби звертатися до нотаріуса".

Серед людей похилого віку вдвічі частіше зустрічаються самотні, ніж загалом серед населення. За даними Наукового інституту Спілки приватних медичних страховиків (WIP), у 2022 році в ЄС близько 32 відсотків людей у віці 65 років і старше жили на самоті, у Німеччині цей показник становив 34 відсотки. Згідно з прогнозами, до 2030 року в Німеччині медичної допомоги потребуватиме до 5,75 мільйона людей, а до 2050 року ця цифра зросте до 7,25 мільйона.

Ґернер вважає більш нагальною справою реформу закону про відпустку для догляду за хворими (Pflegezeitgesetz), який наразі дозволяє брати оплачувану відпустку з роботи для догляду за хворим близьким лише найближчим членам родини.

Спільне проживання пенсіонерів з деменцією в одному з будинків у вестфальському Мюнстері (архівне фото) Фото: picture alliance/dpa

Засновниця фонду Alltagsheld:innen, який захищає права батьків-одинаків, Гайді Тіманн (Heidi Thiemann) поділяє цю пропозицію. Батькам-одинакам, щоби покращити своє становище, потрібно зовсім інше, а не "спільнота відповідальності", вважає Тіманн.

Сьогодні, за даними Інституту німецької економіки (IW), близько 33 відсотків дітей народжуються у неодружених батьків у порівнянні з 20 відсотками ще у 1998 році, а рівень розлучень у 2021 році становив 39,9 відсотка.

Тіманн стурбована тим, що люди, які перебувають у романтичних стосунках, але не хочуть бути зв'язані законним шлюбом, зможуть користатися новим правовим механізмом як альтернативою шлюбу, але маючи при цьому значно менший правовий захист.

"Матері, які все ще беруть на себе більшу частину роботи із догляду, будуть у гіршій ситуації, ніж якби вони були в шлюбі, - пояснила вона. - Уряд заявив, що реформа не передбачає податкових пільг, але й не виключив того, що вона поставить цих осіб навіть у менш вигідне становище з точки зору сплати податків".

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Спільнота відповідальності, а не "шлюб з обмеженою відповідальністю"

Критика реформи також лунає від опозиційних християнських демократів і ультраправої популістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Речник з питань правової політики Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ґюнтер Крінґс (Günter Krings) припускає, що новий правовий механізм може відкрити "чорний хід" полігамії, яка наразі визнається в Німеччині лише у випадку полігамних шлюбів, законно укладених за кордоном.

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"Ніхто не зможе контролювати характер зв'язків між людьми в такій "спільноті відповідальності", - сказав він у коментарі медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Відповідно до конституції Німеччини, шлюб і сім'я охороняються законом. Влада наголошує, що нова реформа спрямована на людей, які не перебувають у романтичних стосунках, насамперед на людей похилого віку, і каже, що вона не є легкою формою шлюбу з обмеженою відповідальністю: не передбачено жодних податкових пільг, а також і правових змін у законі про спадок.

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Нездійсненна мрія?

Неверла вітає нові прогресивні та експериментальні форми спільності та спільного проживання, які б підтримувалися державою, але стурбована натомість тим, що актуальні політичні настрої у Європі свідчать про рух у протилежному напрямку.

"Я знаю, що праві популісти не хочуть цих нових життєвих концепцій. Це ускладнює життя тим, для кого різноманітність - це стиль життя, і не лише в романтичних стосунках, але й у всіх інших формах", - каже вона.

"Ідея малої сім'ї дуже корисна як для держави, так і для капіталізму, тому що саме так виконується більша частина неоплачуваної роботи із догляду, здебільшого жінками, яка є основою функціонування суспільства та (ринкової економіки - Ред.)".

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Перший проєкт документа, розроблений Вільною демократичною партією ще у 2020 році містив пропозиції щодо нових способів вирішення фінансових питань, таких як спадок. Неверла каже, що нинішній варіант набагато менш амбітний.

"Я справді запитую себе, чому існує такий великий страх перед новими формами об'єднання людей й дуже сподіваюся, що люди усвідомлять те, що в них нічого не відбирають, а натомість дарують".