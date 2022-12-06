Погляд у майбутнє: яким буде населення Німеччини у 2070 році

Кількість населення доволі просто спрогнозувати за показниками народжуваності та тривалості життя. Однак картину майбутнього, у тому числі в Німеччині, змінюють міграція та пандемія.

Щоб дізнатися, як виглядає Німеччина в цифрах і даних, потрібно звернутися до Федерального статистичного відомства. Економічні показники, транспорт, енергетика чи освіта - практично щодо всіх сфер життя відомство має дослідження та розрахунки, які регулярно оновлюються.

Протягом багатьох років сфера демографічного розвитку не передбачала особливих сюрпризів. Народжуваність у Німеччині була низькою, тривалість життя зростала. Тож не дивно, що населення старіло і старіє. У 2021 році середній вік становив трохи менше 45 років, що на п'ять років вище, ніж у 1990-му - на час возз'єднання Німеччини.

Вирішальною буде імміграція

Процес старіння населення найближчими роками майже не зміниться. Однак всупереч попереднім прогнозам, згідно з якими населення у Німеччині уже б мало скорочуватися, кількість жителів поки що залишається стабільною і навіть зростає. У 2021 році у Німеччині мешкали 83 мільйони осіб, зараз їх трохи більше 84 мільйонів.

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Це пов'язано з імміграцією останніх років - особливо у 2015-2016 - та війною Росії проти України. "Без цього міграційного приросту скорочення населення було б неминучим, оскільки померло б більше людей, ніж народилося", - пояснює Карстен Люммер (Karsten Lummer), керівник відділу досліджень населення Федерального статистичного відомства.

Пандемія COVID-19 і війна Росії проти України

Відомство представило свої останні прогнози щодо демографічного розвитку Німеччини на найближчі роки - статистику, що нині відзначається такою великою невизначеністю, як ніколи раніше. Пандемія COVID-19 забрала багато життів, надлишкова смертність була значно вищою, ніж у попередні роки. Війна в Україні змушує багатьох людей тікати до Німеччини і спричинила зростання чисельності населення цього року.

Але скільки біженців залишиться і скільки повернеться додому? Наскільки високою буде імміграція з інших країн у наступні роки? Федеральне статистичне відомство прорахувало кілька сценаріїв, які передбачають помірний розвиток народжуваності та очікуваної тривалості життя. Впливатиме на них кількість іммігрантів.

Німеччина потребує великої кількості іммігрантів

Якщо в середньому до Німеччини на рік прибуватимуть 290 тисяч осіб, її населення зросте до 85 мільйонів до 2031 року, а потім зменшиться до 83 мільйонів до 2070 року. За імміграції 180 тисяч осіб на рік населення скоротиться до 75 мільйонів у 2070 році. Тоді як за умови постійно високого рівня імміграції у 400 тисяч осіб населення до 2070 року зросте до 90 мільйонів осіб.

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Навіть за високого рівня імміграції у Німеччині прогнозовано зростатиме кількість людей похилого віку. Федеральне статистичне відомство підрахувало, що кількість пенсіонерів, тобто людей, старших 67 років, збільшиться приблизно на чотири мільйони і до середини 2030-х років становитиме щонайменше 20 мільйонів. Цей приріст дещо перевищує нинішню чисельність населення Берліна.

Кожен п'ятий громадянин - пенсіонер

Особливо яскравою ілюстрацією змін є старіння "покоління бебі-буму" 1955-1970 років. Ця як і раніше найбільша вікова група виходитиме на пенсію протягом наступних кількох років, і ця тенденція триватиме до кінця 2030-х років.

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Тоді кожен п'ятий громадянин Німеччини буде пенсіонером. Чисельність населення у віці 80 років і старше залишатиметься відносно стабільною до середини 2030-х років і становитиме від 5,8 мільйона до 6,7 мільйона людей. Очікується, що після цього кількість дуже старих людей, а отже, і потреба у догляді в Німеччині масово зросте. "У 2050-2060-х роках у Німеччині житиме від семи до десяти мільйонів людей дуже похилого віку, - підрахував Карстен Люммер. - Ми маємо навчитися давати раду цьому процесу старіння і пов'язаними з ним викликами для суспільства".

Багато людей похилого віку живуть на сході

Федеральне статистичне відомство також проаналізувало, як змінюватиметься чисельність населення у різних регіонах Німеччини. Підсумовуючи, можна сказати, що вона, ймовірно, приречена на стагнацію у західних федеральних землях, продовжуватиме знижуватися у східних федеральних землях та зростатиме у Берліні, Гамбурзі та Бремені.

Нерівномірно розподіляється старіння. Очікується, що кількість людей у віці 67 років і старше у західнонімецьких землях ФРН зросте особливо сильно - на 28-35 відсотків до 2040 року, а потім стабілізується. Східнонімецькі землі уже мають значно старше населення. Тут кількість 67-річних і людей старшого віку збільшиться лише на 10-17 відсотків до кінця 2030-х років, а потім знову впаде до рівня 2021 року.

Працюватимуть дедалі менше й менше людей

У Берліні, Гамбурзі та Бремені, навпаки, кількість людей похилого віку майже безперервно зростатиме до 2070 року. У 2070 році вона, ймовірно, буде вищою на 57-65 відсотків, ніж у 2021 році.

Тоді як найбільшим викликом для західнонімецьких земель та міст буде збільшення кількості людей похилого віку, у східнонімецьких землях це буде скорочення потенційної робочої сили.

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У принципі, для всієї Німеччини уже зараз можна передбачити, що кількість людей працездатного віку від 20 до 66 років скорочуватиметься протягом найближчих років. Наразі до цієї вікової групи у ФРН належить 51,4 мільйона людей. Навіть при високому рівні імміграції, за даними Федерального статистичного відомства, до середини 2030-х років відбудеться незначне скорочення населення на 1,6 мільйона осіб. При низькому рівні імміграції ця цифра може навіть зменшитися на 4,8 мільйона осіб.