  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
населення у Німеччині
Фото: Ina Fassbender/AFP/Getty Images
СуспільствоНімеччина

Погляд у майбутнє: яким буде населення Німеччини у 2070 році

Сабіне Кінкарц
53 хв. тому

Кількість населення доволі просто спрогнозувати за показниками народжуваності та тривалості життя. Однак картину майбутнього, у тому числі в Німеччині, змінюють міграція та пандемія.

https://p.dw.com/p/4KUes

Щоб дізнатися, як виглядає Німеччина в цифрах і даних, потрібно звернутися до Федерального статистичного відомства. Економічні показники, транспорт, енергетика чи освіта - практично щодо всіх сфер життя відомство має дослідження та розрахунки, які регулярно оновлюються.

Протягом багатьох років сфера демографічного розвитку не передбачала особливих сюрпризів. Народжуваність у Німеччині була низькою, тривалість життя зростала. Тож не дивно, що населення старіло і старіє. У 2021 році середній вік становив трохи менше 45 років, що на п'ять років вище, ніж у 1990-му - на час возз'єднання Німеччини.   

Вирішальною буде імміграція

Процес старіння населення найближчими роками майже не зміниться. Однак всупереч попереднім прогнозам, згідно з якими населення у Німеччині уже б мало скорочуватися, кількість жителів поки що залишається стабільною і навіть зростає. У 2021 році у Німеччині мешкали 83 мільйони осіб, зараз їх трохи більше 84 мільйонів.

Читайте також: Як змінилися німці: нові дані статистики

Це пов'язано з імміграцією останніх років - особливо у 2015-2016 - та війною Росії проти України. "Без цього міграційного приросту скорочення населення було б неминучим, оскільки померло б більше людей, ніж народилося", - пояснює Карстен Люммер (Karsten Lummer), керівник відділу досліджень населення Федерального статистичного відомства.

Пандемія COVID-19 і війна Росії проти України

Відомство представило свої останні прогнози щодо демографічного розвитку Німеччини на найближчі роки - статистику, що нині відзначається такою великою невизначеністю, як ніколи раніше. Пандемія COVID-19 забрала багато життів, надлишкова смертність була значно вищою, ніж у попередні роки. Війна в Україні змушує багатьох людей тікати до Німеччини і спричинила зростання чисельності населення цього року.

Але скільки біженців залишиться і скільки повернеться додому? Наскільки високою буде імміграція з інших країн у наступні роки? Федеральне статистичне відомство прорахувало кілька сценаріїв, які передбачають помірний розвиток народжуваності та очікуваної тривалості життя. Впливатиме на них кількість іммігрантів.

Німеччина потребує великої кількості іммігрантів

Якщо в середньому до Німеччини на рік прибуватимуть 290 тисяч осіб, її населення зросте до 85 мільйонів до 2031 року, а потім зменшиться до 83 мільйонів до 2070 року. За імміграції 180 тисяч осіб на рік населення скоротиться до 75 мільйонів у 2070 році. Тоді як за умови постійно високого рівня імміграції у 400 тисяч осіб населення до 2070 року зросте до 90 мільйонів осіб.

Читайте також: Чи повернуться українські біженці додому після війни?

Навіть за високого рівня імміграції у Німеччині прогнозовано зростатиме кількість людей похилого віку. Федеральне статистичне відомство підрахувало, що кількість пенсіонерів, тобто людей, старших 67 років, збільшиться приблизно на чотири мільйони і до середини 2030-х років становитиме щонайменше 20 мільйонів. Цей приріст дещо перевищує нинішню чисельність населення Берліна.

Кожен п'ятий громадянин - пенсіонер

Особливо яскравою ілюстрацією змін є старіння "покоління бебі-буму" 1955-1970 років. Ця як і раніше найбільша вікова група виходитиме на пенсію протягом наступних кількох років, і ця тенденція триватиме до кінця 2030-х років.

Читайте також: У Німеччині понад половину літніх людей не користуються смартфонами

Тоді кожен п'ятий громадянин Німеччини буде пенсіонером. Чисельність населення у віці 80 років і старше залишатиметься відносно стабільною до середини 2030-х років і становитиме від 5,8 мільйона до 6,7 мільйона людей. Очікується, що після цього кількість дуже старих людей, а отже, і потреба у догляді в Німеччині масово зросте. "У 2050-2060-х роках у Німеччині житиме від семи до десяти мільйонів людей дуже похилого віку, - підрахував Карстен Люммер. - Ми маємо навчитися давати раду цьому процесу старіння і пов'язаними з ним викликами для суспільства".

Багато людей похилого віку живуть на сході

Федеральне статистичне відомство також проаналізувало, як змінюватиметься чисельність населення у різних регіонах Німеччини. Підсумовуючи, можна сказати, що вона, ймовірно, приречена на стагнацію у західних федеральних землях, продовжуватиме знижуватися у східних федеральних землях та зростатиме у Берліні, Гамбурзі та Бремені.

Нерівномірно розподіляється старіння. Очікується, що кількість людей у віці 67 років і старше у західнонімецьких землях ФРН зросте особливо сильно - на 28-35 відсотків до 2040 року, а потім стабілізується. Східнонімецькі землі уже мають значно старше населення. Тут кількість 67-річних і людей старшого віку збільшиться лише на 10-17 відсотків до кінця 2030-х років, а потім знову впаде до рівня 2021 року.

Працюватимуть дедалі менше й менше людей

У Берліні, Гамбурзі та Бремені, навпаки, кількість людей похилого віку майже безперервно зростатиме до 2070 року. У 2070 році вона, ймовірно, буде вищою на 57-65 відсотків, ніж у 2021 році.

Тоді як найбільшим викликом для західнонімецьких земель та міст буде збільшення кількості людей похилого віку, у східнонімецьких землях це буде скорочення потенційної робочої сили.

Читайте також: Німецький ринок праці стане більш привабливим для іноземців

У принципі, для всієї Німеччини уже зараз можна передбачити, що кількість людей працездатного віку від 20 до 66 років скорочуватиметься протягом найближчих років. Наразі до цієї вікової групи у ФРН належить 51,4 мільйона людей. Навіть при високому рівні імміграції, за даними Федерального статистичного відомства, до середини 2030-х років відбудеться незначне скорочення населення на 1,6 мільйона осіб. При низькому рівні імміграції ця цифра може навіть зменшитися на 4,8 мільйона осіб. 

Українські біженці дали нове життя іспанському містечку

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Супутникові знімки компанії Maxar з авіабази "Енгельс" у РФ

Резніков прокоментував вибухи на аеродромах в РФ

Конфлікти51 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як українські волонтери працюють задля перемоги

Як українські волонтери працюють задля перемоги

Суспільство21 год. тому04:05 хв.
Два будівельники на будмайданчику в Німеччині (символічне фото)

Німецький ринок праці стане привабливішим для іноземців

Німецький ринок праці стане привабливішим для іноземців

Економіка22 год. тому
Німецький паспорт та іншої країни

Подвійне громадянство: як це регулюєтся у Європі

Подвійне громадянство: як це регулюєтся у Європі

Політика23 год. тому
Ілля Пономарьов (л) та представники озброєної російської опозиції, серпень 2022 року, Київ

Що відомо про російські підрозділи у складі ЗСУ

Що відомо про російські підрозділи у складі ЗСУ

Конфлікти5 грудня 2022 р.
Руйнування внаслідок обстрілів Тростянця

Пологи під дулами російських танків

Пологи під дулами російських танків

Закон і право2 грудня 2022 р.
НАТО та Фінляндія

НАТО розширюється на північ. Якими будуть наслідки?

НАТО розширюється на північ. Якими будуть наслідки?

Політика2 грудня 2022 р.
На головну сторінку