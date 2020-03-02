У Німеччині понад половину літніх людей не користуються смартфонами

Не використовують смартфони 53 відсотки жителів Німеччини віком від 65 років, свідчать дані репрезентативного дослідження.
Понад половину жителів Німеччини віком від 65 років не користуються смартфонами. Такі результати репрезентативного дослідження, проведеного ініціативою Digital für alle ("Цифрові технології - для всіх". - Ред.). Результати оприлюднені у четвер, 3 червня, галузевим об'єднанням Bitkom.
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За даними дослідження, не використовують смартфони 53 відсотки респондентів. При цьому число таких зростає зі збільшенням віку: у віковій групі від 65 до 74 років частка тих, хто не користується смартфоном, становить лише 36 відсотків, тоді як серед людей, які старші 75 років, таких 76 відсотків. Для порівняння: серед усього населення країни вказали, що не використовують смартфон ані приватно, ані на роботі, 21 відсоток опитаних.
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Відносно мало поширені серед людей пенсійного віку в Німеччині й інші цифрові пристрої. Лише понад половину людей віком від 65 років використовують ноутбук (53 відсотки) або стаціонарний комп'ютер (50 відсотків), а смарт-годинники - лише дев'ять відсотків.
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В ініціативі Digital für alle вказали на важливість цифрових пристроїв сьогодні. "Спричинена коронавірусом криза продемонструвала, яке важливе значення мають смартфони в суспільстві: йдеться про відстежування контактів (у разі зараження коронавірусом. - Ред.) чи реєстрацію в магазині. Той, хто не має смартфона, часто від цього відрізаний", - зазначила керівниця ініціативи Анна-Лена Гозенфельд (Anna-Lena Hosenfeld).
Ініціатива об'єднує 27 організацій, які представляють різні сфери діяльності.