У Німеччині понад половину літніх людей не користуються смартфонами

Понад половину жителів Німеччини віком від 65 років не користуються смартфонами. Такі результати репрезентативного дослідження, проведеного ініціативою Digital für alle ("Цифрові технології - для всіх". - Ред.). Результати оприлюднені у четвер, 3 червня, галузевим об'єднанням Bitkom.

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За даними дослідження, не використовують смартфони 53 відсотки респондентів. При цьому число таких зростає зі збільшенням віку: у віковій групі від 65 до 74 років частка тих, хто не користується смартфоном, становить лише 36 відсотків, тоді як серед людей, які старші 75 років, таких 76 відсотків. Для порівняння: серед усього населення країни вказали, що не використовують смартфон ані приватно, ані на роботі, 21 відсоток опитаних.

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Значення смартфонів у часи коронакризи зросло

Відносно мало поширені серед людей пенсійного віку в Німеччині й інші цифрові пристрої. Лише понад половину людей віком від 65 років використовують ноутбук (53 відсотки) або стаціонарний комп'ютер (50 відсотків), а смарт-годинники - лише дев'ять відсотків.

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В ініціативі Digital für alle вказали на важливість цифрових пристроїв сьогодні. "Спричинена коронавірусом криза продемонструвала, яке важливе значення мають смартфони в суспільстві: йдеться про відстежування контактів (у разі зараження коронавірусом. - Ред.) чи реєстрацію в магазині. Той, хто не має смартфона, часто від цього відрізаний", - зазначила керівниця ініціативи Анна-Лена Гозенфельд (Anna-Lena Hosenfeld).

Ініціатива об'єднує 27 організацій, які представляють різні сфери діяльності.