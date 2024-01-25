Населення Німеччини у 2023 році зросло за рахунок мігрантів

Наприкінці 2023 року в Німеччині проживало 84,7 мільйона осіб, що на 300 тисяч більше за торішній показник. Рівень народжуваності в країні, як і раніше, є нижчим за рівень смертності.

Населення Німеччини сягнуло до кінця 2023 року позначки у 84,7 мільйона осіб, що приблизно на 300 тисяч осіб більше, ніж роком раніше. Такі дані оприлюднило Федеральне статистичне відомство в четвер, 25 січня.

Зазначається, що такий приріст відповідає середньостатистичним показникам, які фіксували в період із 2012 до 2021 року, однак він менший за рівень 2022 року, коли до Німеччини в'їхали 1,1 мільйона українців, які рятувалися від війни.

Єдиною причиною зростання чисельності населення в Німеччині 2023 року було те, що кількість людей, які іммігрували до країни, виявилася вищою, ніж кількість тих, хто залишив ФРН, ідеться у пресрелізі.

Сотні тисяч іммігрантів у Німеччині

За даними Федерального статистичного відомства, 2023 року позитивне сальдо міграції становило орієнтовно від 680 тисяч до 710 тисяч осіб. Для порівняння: 2015 року, коли країна зіткнулася з міграційною кризою, цей показник становив 1,14 мільйона осіб, а 2022 року, коли Німеччина прийняла велику кількість українців - 1,46 мільйона осіб.

При цьому, як і в усі роки після возз'єднання Німеччини, кількість новонароджених виявилася меншою за кількість померлих, констатує Федеральне статистичне відомство. Порівняно з 2022 роком кількість народжень у Німеччині 2023 року скоротилася на 7 відсотків, а кількість смертей - на 4 відсотки, становивши, за попередніми даними, від 680 до 700 тисяч (порівняно з 738 819 народжень 2022 року) і 1,02 мільйона (порівняно з 1,07 мільйона смертей 2022 року) відповідно.

Зазначається, що різниця між кількістю смертей і народжень у 2023 році на рівні 320 тисяч випадків приблизно дорівнює тій, що спостерігалася у 2022 році (328 тисяч), однак є набагато вищою, ніж за весь період з 1991 по 2021 роки.

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