Сім'я чи життя окремо: яких стосунків хочуть німці

Більшість жителів Німеччини прагне стабільних стосунків із постійним партнером. При цьому чим старшими стають німці, тим сильнішою у них є потреба в незалежності. Чого ж вони хочуть?

Чим старшими стають жителі Німеччини, тим рідше вони хочуть пов'язувати себе сімейними стосунками або жити з партнером під одним дахом. Ці висновки випливають із результатів опитування, проведеного онлайн-платформою знайомств Gleichklang.de. У самотніх людей старшого віку зафіксовано підвищену потребу в незалежності, каже психолог Ґідо Ґебауер (Guido Gebauer), який проаналізував дані користувачів сайту, у розмові з німецьким агентством KNA. Ця тенденція особливо чітко простежується серед жінок.

Так, у віковій групі від 18 до 39 років заміж хотіли б вийти понад 40 відсотків жінок. З 40 до 60 років це бажання виражене не так сильно: частка тих, хто хоче офіційно зареєструвати стосунки, у цій віковій групі становить лише 27,3 відсотка, а після 60 років вона знижується до 19 відсотків. Серед чоловіків віком від 18 до 39 років одружуватися воліла б понад третина опитаних, а в групі, старшій за 60 років, охочих зробити це - лише 24 відсотки.

Бажання жити разом з віком зменшується

Згідно з проаналізованими даними, з віком зменшується і бажання вести спільний побут. Якщо понад 70 відсотків жінок від 18 до 39 років хотіли б з'їхатися з партнером, то в групі середнього віку це бажання висловила лише кожна друга жінка (53,8 відсотка), а серед жінок старшого віку охочих жити з партнером під одним дахом ще менше - 40,6 відсотка.

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Серед чоловіків віком від 18 до 39 років прагнення жити разом висловили трохи більше 73 відсотків, у групі від 40 до 59 років це бажання скоротилося до 66 відсотків. А серед чоловіків, старших за 60 років, сімейних стосунків хотіли б майже 65 відсотків користувачів сайту знайомств.

Дослідження проводилося на основі даних 134 179 жінок і 80 913 чоловіків, зареєстрованих на інтернет-платформі Gleichklang.de.

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