  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Кінець "зернової угоди"
Воєнні злочини в Україні
СуспільствоНімеччина

У Німеччині найнижчий рівень народжуваності за 10 років

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

За даними Федерального статистичного відомства ФРН, у 2022 році коефіцієнт народжуваності знизився в середньому до менш ніж 1,5 дитини на жінку. Найнижчий рівень народжуваності зберігається у столиці - Берліні.

https://p.dw.com/p/4UEfQ
Немовлята
НемовлятаФото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

У Німеччині зареєстрували найнижчий рівень народжуваності з 2013 року, повідомляє у п'ятницю, 21 липня, німецька інформаційна агенція dpa.

За даними Федерального статистичного відомства ФРН, у 2022 році в країні народилося 738 819 малюків - на 56 тисяч дітей або сім відсотків менше, ніж попереднього року.

Загальний рівень народжуваності знизився в середньому до показника 1,46 дитини на жінку. Якщо не враховувати фактор імміграції, чисельність населення країни може підтримуватися на сталому рівні за народжуваності близько 2,1 дитини на жінку.

Читайте також: У Німеччині зафіксували рекордні показники імміграції

Найрізкіше рівень народжуваності впав у Гамбурзі та Берліні - на 10 відсотків, найменший спад - у Бремені, де народжуваність знизилась на чотири відсотки.

У 2022 році найбільше немовлят з'явилося в Рейнланд-Пфальці та Нижній Саксонії - в середньому 1,52 дитини на жінку. Найнижчий рівень народжуваності з 2017 року зберігається у столиці Берліні - 1,25 дитини.

Середній вік жінок, які народили першу дитину в 2022 році склав 30,4 року. Незалежно від того, яка за кількістю дитина з'явилася в сім'ї, жінкам, які народили в 2022-му було в середньому 31,7 року, а їхнім чоловікам - 34,7.

Читайте також: У Німеччині населення старіє, народжуваність знижується

 

Німеччина полегшить умови працевлаштування мігрантів

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус і Польщі Маріуш Блащак

Німеччина запевняє Польщу в готовності захищати її

Політика2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Роберт Габек на тлі Гробниці Сафдарджанга у Делі, 20 липня 2023

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Політика5 год. тому
Судно з українським зерном в Босфорі

"Гра й шантаж Путіна". ФРН про погрози суднам у Чорному морі

"Гра й шантаж Путіна". ФРН про погрози суднам у Чорному морі

Конфлікти23 год. тому
Стаття на сайті Business Insider про ймовірні таємні угоди Rheinmetall з Росією у військовій сфері

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Економіка6 год. тому
Судно, що зайшло до порту Одеси за "зерновою угодою", лютий 2023 року

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Закон і право7 год. тому
Олександр Ткаченко

Ткаченко про УПЦ МП, російську мову і витрати на культуру

Ткаченко про УПЦ МП, російську мову і витрати на культуру

Культура21 год. тому
Наслідок атаки Росії на зерновий термінал в Одеському порту

Блокування Росією Чорного моря: як покарати агресорку?

Блокування Росією Чорного моря: як покарати агресорку?

Конфлікти20 липня 2023 р.
На головну сторінку