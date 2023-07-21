У Німеччині найнижчий рівень народжуваності за 10 років

За даними Федерального статистичного відомства ФРН, у 2022 році коефіцієнт народжуваності знизився в середньому до менш ніж 1,5 дитини на жінку. Найнижчий рівень народжуваності зберігається у столиці - Берліні.

У Німеччині зареєстрували найнижчий рівень народжуваності з 2013 року, повідомляє у п'ятницю, 21 липня, німецька інформаційна агенція dpa.

За даними Федерального статистичного відомства ФРН, у 2022 році в країні народилося 738 819 малюків - на 56 тисяч дітей або сім відсотків менше, ніж попереднього року.

Загальний рівень народжуваності знизився в середньому до показника 1,46 дитини на жінку. Якщо не враховувати фактор імміграції, чисельність населення країни може підтримуватися на сталому рівні за народжуваності близько 2,1 дитини на жінку.

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Найрізкіше рівень народжуваності впав у Гамбурзі та Берліні - на 10 відсотків, найменший спад - у Бремені, де народжуваність знизилась на чотири відсотки.

У 2022 році найбільше немовлят з'явилося в Рейнланд-Пфальці та Нижній Саксонії - в середньому 1,52 дитини на жінку. Найнижчий рівень народжуваності з 2017 року зберігається у столиці Берліні - 1,25 дитини.

Середній вік жінок, які народили першу дитину в 2022 році склав 30,4 року. Незалежно від того, яка за кількістю дитина з'явилася в сім'ї, жінкам, які народили в 2022-му було в середньому 31,7 року, а їхнім чоловікам - 34,7.

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