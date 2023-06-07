У Німеччині населення старіє, народжуваність знижується

Частка жителів Німеччини старше 65 років досягла 22 відсотків. Хоча народжуваність в країні знижується, чисельність населення ФРН за 70 років зросла - за рахунок мігрантів.

Населення Німеччини в середньому старіше, ніж 70 років тому: якщо в 1950 році частка жителів у віці 65 років і старше становила близько 10 відсотків, то в 2021 році вона досягла 22 відсотків. Про це в середу, 7 червня, повідомило Федеральне статистичне відомство.

За цей період частка жителів ФРН віком до 15 років скоротилася з 23 до 14 відсотків. Чисельність працездатного населення у віці від 15 до 64 років практично не змінилася.

Тривалість життя збільшується повільніше

Темпи збільшення тривалості життя Німеччині знизились. Воно відбувалося істотними темпами до кінця першої декади ХХІ-го століття, а тоді помітно сповільнилось. Статистики пов'язують це з "небувало сильними хвилями грипу" та пандемією коронавірусу.

Середня прогнозована тривалість життя для хлопчиків, народжених у 2020 році, нині становить 78,5 років, а для дівчаток - 83,4 року.

Населення зросло, але народжуваність знизилась

На старіння населення Німеччини суттєво впливає також сильне зниження народжуваності в країні. Водночас ця тенденція компенсується за рахунок міграції: минулого року, згідно з попередніми даними, зафіксований найбільший нетто-приріст міграції з 1950 року - 1,5 мільйона осіб, здебільшого за рахунок біженців з України.

Загальна чисельність населення Німеччини за звітний період різко зросла - з 69,3 мільйона у 1950-му до 83,2 мільйона - у 2021 році (приріст на 20 відсотків). З 1950 року до ФРН щорічно переселялося більше людей, ніж емігрувало. Це згладжувало так званий дефіцит народжуваності, оскільки з 1972 року в Німеччині щороку помирає більше людей, ніж народжується.

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