Німецькі землі отримають ще мільярд євро на біженців

Виділення додаткового мільярда євро на витрати німецьких земель на біженців у 2023 році стало попереднім підсумком саміту представників федерального та земельних урядів.

Цього року з федерального бюджету Німеччини додатково виділять мільярд євро на витрати федеральних земель, пов'язані з прийомом, розміщенням та утриманням біженців. Про такий попередній результат саміту представників федерального та земельних урядів повідомив увечері в середу, 10 травня, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Загалом витрати на біженців, включно з тими, які прибули до Німеччини з України, мають становити 16 мільярдів євро.

Перед початком саміту землі домагалися повернення до динамічної системи фінансування, що існувала в Німеччині до 2021 року, за якої автоматично враховується поточна кількість прохачів притулку в тій чи іншій землі, проте уряд відхилив цю пропозицію.

Довгострокове вирішення проблеми фінансування витрат земель на біженців готує робоча група з представників федеральної та земельної влади. Рішення очікується в листопаді. Проміжні результати роботи планується обговорити у червні на черговій зустрічі глав федерального та земельних урядів.

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Зростання кількості біженців у Німеччині

Після закінчення саміту Шольц зазначив, що мільярд євро повинен бути витрачений насамперед на цифровізацію роботи відомств у справах іноземців.

Зі свого боку, глава Конференції глав урядів федеральних земель, прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль (Stephan Weil) заявив, що цей мільярд євро "важливий, але не вирішує основну проблему". За його словами, у перші місяці поточного року кількість біженців суттєво зросла, але все ще не досягла піку, тоді як "літні місяці, коли кількість тих, хто прибуває є особливо високою", ще попереду.

Жорсткішу критику висловили представники Баварії, Саксонії та Саксонії-Ангальт: "Передбачене федеральним урядом збільшення фінансування на мільярд євро є абсолютно недостатнім і жодним чином не відповідає напруженій ситуації на місцях".

За даними Федеральної службі міграції та біженців (BAMF), за перші чотири місяці 2023 року в Німеччині подали 101 981 прохання про притулок - на 78 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. В офіційній статистиці не враховуються громадяни України: щоб спростити бюрократичні процедури їм дозволили не подавати офіційне прохання про притулок.

Багато німецьких земель заявляють, що досягли межі можливостей щодо прийому та розміщення біженців.

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