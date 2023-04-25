У Берліні подовжили роботу центру прийому біженців з України

Берлінський центр для тимчасового розміщення українців, які тікають від війни, на території колишнього аеропорту "Тегель" мав працювати до кінця червня.

Сенат Берліна продовжив роботу центру прийому біженців з України у колишньому аеропорту "Тегель" (Tegel) щонайменше до кінця вересня.

Це рішення також стосується використання пункту тимчасового розміщення для українців, які утекли від війни, на території термінала С, заявила мерка Берліна Франциска Ґіффай (Franziska Giffey) після останнього засідання Сенату. "Нам дуже потрібне це тимчасове житло", - пояснила Ґіффай.

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Передбачалося, що табір у Tegel мав бути відкритий до 30 червня, але зараз є переспектива продовжити його роботу навіть до кінця року. За словами Ґіффай, через великий брак місць для проживання та квартир у Берліні, від використання колишнього аеропорту "Тегель" наразі не можна відмовитися. Зараз там мешкають близько трьох тисяч людей. З них 2 600 осіб перебувають довше, ніж заплановані три дні, деякі - уже місяці. Це "не є оптимальним" для людей, зазначила мерка Берліна.

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Німеччина прийняла близько 1,1 мільйона українських біженців.