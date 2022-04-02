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Іран є державою на південному заході Азії, повна назва – Ісламська Республіка Іран. Кількість населення близько 80 мільйонів осіб. Столицею Ірану є місто Тегеран. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.