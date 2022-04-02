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Іран

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Іран".

Іран є державою на південному заході Азії, повна назва – Ісламська Республіка Іран. Кількість населення близько 80 мільйонів осіб. Столицею Ірану є місто Тегеран. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ООН оголосила двомісячне перемир'я між сторонами конфлікту в Ємені

ООН оголосила двомісячне перемир'я між сторонами конфлікту в Ємені 02.04.2022

Повстанці-хусити та підтримувані Саудівською Аравією урядові сили домовилися про припинення вогню з нагоди Рамадану. Тим часом війна призвела до гуманітарної кризи.
Держдеп: США відновлять винятки із санкцій проти Ірану

Держдеп: США відновлять винятки із санкцій проти Ірану 05.02.2022

Влада США має намір відновити скасовані Дональдом Трампом винятки з режиму санкцій щодо ядерної програми Ірану. Тегеран заявив, що це правильний, але недостатній крок.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - Європа у фокусі (відео)

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (відео) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (24.01.2022) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Коментар: Сильний сигнал єдності проти заперечення Голокосту

Коментар: Сильний сигнал єдності проти заперечення Голокосту 21.01.2022

Більш символічного дня і бути не могло: у 80-ту річницю Ванзейської конференції ООН ухвалила резолюцію щодо пам'яті жертв Голокосту. Цей документ стосується не стільки минулого, скільки майбутнього, вважає Ліза Генель.
ЗМІ: США можуть накласти на РФ ембарго, як на КНДР, Іран та Кубу

ЗМІ: США можуть накласти на РФ ембарго, як на КНДР, Іран та Кубу 09.01.2022

Вашингтон пообіцяв запровадити проти Москви жорсткі санкції у разі нового вторгнення військ Росії в Україну. Серед іншого, обговорюється можливість озброєння "українських партизанів", повідомила The New York Times.
Збитий боїнг МАУ: міжнародна группа відмовилась від переговорів через саботаж Ірану

Збитий боїнг МАУ: міжнародна группа відмовилась від переговорів через саботаж Ірану 06.01.2022

Представники Швеції, Великобританії, України та Канади домагатимуться компенсацій за знищення літака у міжнародних судах.
Збиття літака МАУ: Канада постановила виплатити 75 мільйонів євро компенсацій

Збиття літака МАУ: Канада постановила виплатити 75 мільйонів євро компенсацій 04.01.2022

Рішенням канадського суду шістьом сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ над Тегераном присудили виплату у розмірі майже 75 мільйонів євро. Поки не зрозуміло, як саме постраждалі отримають кошти від Ірану.

Генеральним секретарем ОПЕК стане представник Кувейту Хайтам Аль-Гайс

Генеральним секретарем ОПЕК стане представник Кувейту Хайтам Аль-Гайс 03.01.2022

Хайтам Аль-Гайс представляв Кувейт в організації країн-експортерів нафти з 2017 по 2021 рік. На посаду генсека організації він вступить з серпня 2022 року.

Росія є однією з основних загроз Великобританії - міністр з безпеки

Росія є однією з основних загроз Великобританії - міністр з безпеки 27.12.2021

Найбільш ворожими країнами, що загрожують Великобританії, міністр з питань безпеки Деміан Гайндс назвав Росію, Китай та Іран.
Великобританія закликатиме G7 боротися проти країн-агресорів

Великобританія закликатиме G7 боротися проти країн-агресорів 11.12.2021

Глави МЗС країн Великої сімки мають намір обговорити підтримку України проти агресії Росії, відносини з Китаєм, іранську ядерну програму та питання глобального розподілу вакцин проти коронавірусу.
Переговори у Відні щодо іранської ядерної програми зайшли у глухий кут

Переговори у Відні щодо іранської ядерної програми зайшли у глухий кут 05.12.2021

Тегеран вимагає від Вашингтона зняття санкцій в обмін на згортання своєї ядерної програми. У США вважають, що умови Ірану виходять за межі предмета переговорів. Згортання ядерної програми Ірану під питанням.
Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст для життя на 13 позицій

Київ піднявся у рейтингу найдорожчих міст для життя на 13 позицій 01.12.2021

Першу сходинку в рейтингу найдорожчих міст очолив ізраїльський Тель-Авів. Київ посів 88-ме місце, що на 13 сходинок вище за попередній результат.

Збиття літака МАУ: міжнародна група закликала Іран сплатити репарації

Збиття літака МАУ: міжнародна група закликала Іран сплатити репарації 25.11.2021

Україна, Канада, Швеція та Великобританія закликали Іран провести переговори щодо репарацій за збиття літака МАУ над Тегераном до кінця цього року. Нині Іран, за даними чотирьох країн, уникає таких переговорів.

Збиття літака МАУ: посол України не бере участі в судовому засіданні в Ірані

Збиття літака МАУ: посол України не бере участі в судовому засіданні в Ірані 22.11.2021

Українська сторона наразі не отримала запитувані документи та інформацію у справі щодо збиття Іраном літака МАУ, тому вважає недоцільною участь посла у судовому засіданні щодо цієї справи в Ірані.

Україна та інші країни світу засудили спробу замаху на прем'єра Іраку

Україна та інші країни світу засудили спробу замаху на прем'єра Іраку 08.11.2021

Міністерство закордонних справ України засудило спробу замаху на прем'єр-міністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі. Напередодні напад на резиденцію прем'єра у Багдаді засудили Німеччина, США та низка інших країн світу.

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