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Спорт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "спорт".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Міжнародний олімпійський комітет вперше назвав РФ агресором в Україні

Міжнародний олімпійський комітет вперше назвав РФ агресором в Україні 22.04.2022

Досі Міжнародний олімпійський комітет лише звинувачував уряд РФ у порушенні олімпійського миру. Очільник МОК заявив, що комітет підтримує санкції проти будь-якого олімпійця, який схвалює війну.
Українські спортсмени у ФРН: тренування з думкою про повернення додому

Українські спортсмени у ФРН: тренування з думкою про повернення додому 18.04.2022

Мрії та надії молодих українських спортсменів враз зруйнувала російська війна. Багато з них разом із сім'ями залишили країну. Та дехто вже зміг відновити тренування на новому місці. Репортаж з Німеччини.

Перша ракетка світу Ешлі Барті несподівано завершила тенісну кар'єру

Перша ракетка світу Ешлі Барті несподівано завершила тенісну кар'єру 23.03.2022

25-річна тенісистка Ешлі Барті тричі вигравала турніри серії Grand Slam та нині посідає першу сходинку у рейтингу найкращих тенісисток.

Паралімпійці після тріумфу у Пекіні: Українці - сильні люди

Паралімпійці після тріумфу у Пекіні: "Українці - сильні люди" 15.03.2022

Українська збірна повертається з вражаючого виступу на Паралімпійських іграх у Пекіні. Спортсмени будь-що хочуть додому, навіть в охоплені війною міста. "Ми - сильні", - кажуть вони про всіх українців.

Світовий спорт відреагував на війну в Україні жорсткими санкціями проти Росії (05.03.2022) 05.03.2022

Світовий спорт відреагував жорсткими санкціями на вторгнення РФ до України. Відвернулися від Росії футбол, баскетбол, фігурне катання, шахи, хокей... Зібрали всі основні заходи в одному відео.

Футбол проти Путіна і війни в Україні (01.03.2022) 01.03.2022

Німецька Бундесліга та футболісти по всій Європі демонструють солідарність з Україною. Гравці вимагають у Росії припинити війну в Україні.
Збірна Росії з футболу гратиме без прапора та гімну - ФІФА

Збірна Росії з футболу гратиме без прапора та гімну - ФІФА 27.02.2022

ФІФА запровадила проти російської збірної з футболу низку санкцій. Заборонено грати під егідою ФІФА на території Росії, а команда гратиме без прапора та гімну.

Спортивні федерації заборонили прапор РФ на змаганнях через вторгнення в Україну

Спортивні федерації заборонили прапор РФ на змаганнях через вторгнення в Україну 27.02.2022

Рішення Міжнародної федерації лижного спорту, Міжнародного союзу біатлоністів і Міжнародної федерації гімнастики стало відповіддю на військове вторгнення РФ в Україну.

Гроші пахнуть! Як бізнес і спорт у ЄС відмовляються від фінансування з РФ

Гроші пахнуть! Як бізнес і спорт у ЄС відмовляються від фінансування з РФ 25.02.2022

Репутація таки важливіша: європейці у відповідь на агресію Росії проти України залишають хлібні місця в російських компаніях і соромляться рекламувати "Газпром" як спонсора.

У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри

У Пекіні завершились зимові Олімпійські ігри 20.02.2022

У медальному заліку перемогла Норвегія. До п'ятірки найкращих увійшли Німеччина, Китай, США та Швеція. Україна - на 25-му місці з однією срібною медаллю.
Україна виборола першу медаль на Зимовій Олімпіаді

Україна виборола першу медаль на Зимовій Олімпіаді 16.02.2022

Український фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером Зимової Олімпіади-2022 у Пекіні з лижної акробатики.
Фігуристка з РФ пояснила результат допінг-проби ліками діда

Фігуристка з РФ пояснила результат допінг-проби ліками діда 15.02.2022

Заборонений у спорті препарат триметазидин приймав дідусь Каміли Валієвої, пояснив захист фігуристки. Експерти назвали цю версію непереконливою та наголосили, що препарат випускається у захисній оболонці.
Як лікарям погрожують смертю за щеплення - Європа у фокусі (відео)

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (07.02.2022) 07.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.

Другий день олімпійських змагань. Історичне золото Нової Зеландії та втрата української збірної

Другий день олімпійських змагань. Історичне "золото" Нової Зеландії та втрата української збірної 06.02.2022

Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Норвегія утримує лідерство у медальному заліку, а Нова Зеландія святкує перше у своїй історії зимове "золото".

П'ять головних питань і відповідей про Олімпіаду-2022 у Пекіні

П'ять головних питань і відповідей про Олімпіаду-2022 у Пекіні 04.02.2022

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні будуть особливими. Де і як відбудуться змагання? З якими обмеженнями стикнуться спортсмени та глядачі? Огляд DW.
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