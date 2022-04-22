Паралімпійці після тріумфу у Пекіні: "Українці - сильні люди"

Українська збірна повертається з вражаючого виступу на Паралімпійських іграх у Пекіні. Спортсмени будь-що хочуть додому, навіть в охоплені війною міста. "Ми - сильні", - кажуть вони про всіх українців.