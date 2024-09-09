Яннік Сіннер став першим італійцем, що переміг на US Open

Італійський тенісист, перша ракетка світу Яннік Сіннер переміг на Відкритому чемпіонаті США у чоловічому одиночному розряді. У фінальному матчі, який відбувся у неділю, 8 вересня, у Нью-Йорку, він у трьох сетах здолав американця, 12-го номера світового рейтингу Тейлора Фріца - 6:3, 6:4, 7:5.

У такий спосіб Сіннер став перший італійцем в історії, який переміг на US Open. На шляху до фіналу він програв лише два сети своїм суперникам і здолав, зокрема, у чвертьфіналі росіянина Дмитра Медведєва, і у півфіналі - британця Джека Дрейпера.

Для Сіннера це вже другий титул на турнірах серії Grand Slam - у січні цього року він здобув перший "великий шолом" на Australian Open. Цьогорічний сезон став найуспішнішим для 23-річного італійця. Окрім двох перемог на турнірах Grand Slam, він став найкращим ще на чотирьох інших тенісних змаганнях.

Напередодні, 7 вересня, у фіналі US Open жіночому одиночному розряді перемогу святкувала білоруська тенісистка, друга ракетка світу Аріна Соболенко, яка здолала американку Джесіку Пегулу.

До того, 6 вересня, українка Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко здобули титул на US Open у жіночому парному розряді, у фіналі перемігши китаянку Чжан Шуай і француженку Крістіну Младенович. Ця перемога стала другою для Кіченок у її кар'єрі на турнірах серії Grand Slam. Торік на Вімблдоні вона разом з хорватом Мате Павичем перемогла у змішаному парному розряді.