У Парижі завершилась Паралімпіада-2024

У Парижі відбулася фінальна частина й урочисте закриття Паралімпіади-2024. Українська збірна має 82 нагороди та посіла сьоме місце у командному заліку.

XVII літні Паралімпійські ігри у Парижі завершилися в неділю, 8 вересня. Увечері цього дня триває урочиста церемонія закриття Ігор. Її головною родзинкою є показ найкращих зразків французької музики в стилі техно. Загалом було представлено 24 номери, кожен з яких тривав по 7,5 хвилин.

Учасники церемонії можуть почути, зокрема, музику легенд французького хаус-руху, як-от Cassius, DJ Falcon та Étienne de Crécy aka Superdiscount. Музичний супровід церемонії закриття забезпечують знакові фігури французької техно-сцени - Agoria, Irène Drésel та Kittin. Вартість квитка на заключну церемонію становила 45 євро.

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Раніше організатори шоу пояснювали таку пильну увагу до електронної музики тим, що рух техно від самого початку відігравав важливу роль у Парижі. Водночас критики нагадували, що в 1990-ті роки саме політичне керівництво Франції доклало чимало зусиль, щоб заборонити і криміналізувати музику в стилі техно, писали спеціалізовані ЗМІ.

Китай - беззаперечний переможець, Україна - на 7-му місці, Німеччина - 11

8 вересня перед церемонією закриття ще проводилися фінальні змагання Ігор. Перше місце в командному заліку беззаперечно посіла збірна Киатю з 220 нагородами, з яких 94 - "золото". КНР з великим відривом обійшла збірну Великобританії, яка виборола 124 медалі. Замикає трійку лідерів збірна Сполучених Штатів, у активі якої 105 медалей.

Збірна України на сьомому місці медального заліку - українські паралімпійці їдуть з Парижа з 82 медалями, з яких 22 золотих, 28 срібних і 32 бронзових. З таким числом нагород українці випередили господарів турніру - збірну Франції, в якої 75 нагород. Збірна Німеччини посіла 11-те місце, здобувши 49 медалей, з яких 10 золотих, 14 срібних і 25 бронзових.

Нагадаємо, Паралімпійські ігри-2024 розпочалися 28 серпня, у змаганнях була заявлена участь 4400 спортсменів зі 180 національних паралімпійських комітетів, а також паралімпійська команда біженців та паралімпійські спортсмени, котрі виступали у нейтральному статусі, серед яких були й росіяни.