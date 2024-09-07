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Україна здобула вже 67 медалей на Паралімпіаді-2024

Дмитро Шварц
7 вересня 2024 р.

У восьмий та дев'ятий дні Паралімпійських ігор у Парижі Україна здобула 15 медалей. Загалом Україна має вже 67 нагород.

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Збірна України під час відкриття Паралімпійських ігор у Парижі
Збірна України під час відкриття Паралімпійських ігор у ПарижіФото: Mauro Ujetto/NurPhoto/picture alliance

Збірна України після девʼятого дня змагань на Паралімпійських іграх-2024 має в своєму активі вже 67 медалей, повідомив Національний паралімпійський комітет України у Facebook у п'ятницю, 6 вересня.

"Що за день був сьогодні! Шість медалей - одна золота, три срібних та дві бронзових! А загалом - 67 нагород: 16 золотих, 23 срібні та 28 бронзових", - йдеться у повідомленні.

За загальною кількістю нагород Україна посідає п'яте місце серед країн-учасниць змагань. Втім Нідерланди, Італія та Франція завоювали більше золотих медалей, тому у "золотому" заліку Україна - восьма, повідомили у комітеті.

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Президент України Володимир Зеленський зранку у суботу привітав українську збірну, наголосивши, що за восьмий і девʼятий дні Паралімпійських ігор вона здобула 15 медалей. 

"Три золоті вибороли Марія Помазан у штовханні ядра, Наталія Ніколайчик у змаганнях із дзюдо, Єгор Дементьєв у груповій гонці. Також маємо п'ять срібних і сім бронзових, - написав Зеленський. - Кожен з успіхів українців та українок надихає всіх нас".

Лідером медального заліку Паралімпіади-2024 залишається Китай, який зі 188 медалей має 83 "золота". Далі ідуть Великобританія зі 100 медалями, з яких 42 золотих, та США, які вибороли 86 медалей, з них 31 - золота.

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