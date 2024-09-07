Паралімпіада-2024: у збірної України 21 золота медаль

7 вересня українські паралімпійці вибороли ще кілька нагород для своєї збірної. Загалом в активі українців 79 медалей.

Збірна України у суботу, 7 вересня, на 10-й день змагань на Паралімпійських іграх-2024 поповнила свою "скарбничку" новими нагородами.

Спершу пообіді Національний паралімпійський комітет України повідомив у Facebook про здобуття двох золотих та однієї бронзової медалей: "Неймовірний ранок України в Парижі! 2 золота та 1 бронза і вже 70 високих нагород українських паралімпійців, 18 з яких - золоті!", - йшлося в повідомленні.

Як зазначили НПК України, золоту нагороду виборов, зокрема, Ігор Цвєтов в пара атлетиці в бігові на дистанції 200 метрів. "Це друге золото Ігоря на цій Паралімпіаді", - йшлося в повідомленні. Так само золоту нагороду виборов львівянин Дідух Віктор у пара тенісі настільному, у індивідуальних змаганнях, клас MS8. "Це перше особисте золото Віктора та перша особиста нагорода на Паралімпійських іграх. У доробку пара тенісиста вже є бронзова нагорода в командних змаганнях в Парижі", - уточнили в Національному паралімпійському комітеті України.

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Також зранку суботи відзначився ще один українець - Микола Синюк з Рівненської області. "У дисципліні пара каное байдарка, клас KL2 виборов бронзу. Це вже друга нагорода на Паралімпіцмьких іграх: в Токіо він мав срібло", - зазначили в комітеті.

Вечірні змагання принесли нагороди і європейський рекорд

Згодом український плавець Андрій Трусов здобув своє друге "золото" Паралімпійських ігор-2024, вигравши фінал 50 м батерфляєм у класі S7. Крім того, Трусов встановив новий європейський рекорд у цій дисципліні у своєму класі - 28.75 секунди, повідомляє "Суспільне. Спорт" .

Також у ввечері цього дня інший український плавець Ігор Німченко фінішував із "бронзою" фіналу 200 м комплексом у класі SM10. На додачу ще двом плавцям-паралімпійцям Денису Остапченку й Сергію Паламарчуку вдалося виграти срібну й бронзову медалі під час запливу на 200-метрівці вільним стилем у класі S3.

Загалом виступи у плаванні на Паралімпіаді-2024 українці завершують із загальним доробком у 40 медалей, з яких вісім - золоті, та проходять у топ-5 медального заліку в цьому виді спорту, зазначають оглядачі "Суспільне. Спорт".

Крім того, українська дзюдоїстка Анастасія Гарник стала золотою призеркою Паралімпійських ігор-2024. У фіналі змагань вона перемогла Еріку Зоагу з Бразилії у вазі більше 70 кг у класі J1. А ювілейне, 20-те "золото" Паралімпіади-2024 здобув для збірної зюдоїст Олександр Назаренко, перемігши у ваговій категорії до 90 кг класу J2.

Цього дня відзначилися на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі й українські шпажистки - збірна України виграла "срібло" командного турніру шпажисток у фехтуванні на кріслах колісних.

Ще одну нагороду виборола для збірної Марина Литовченко, що виступає у класі WS6. Вона стала віцечемпіонкою змагань, програвши у фіналі представниці Іраку аль Даєні за підсумками чотирьох сетів, й завершила одиночний турнір зі "сріблом".

Загалом у командному заліку Україна посідає нині 7-ме місце, маючи 21 золоту, 26 срібних і 32 бронзових медалі.