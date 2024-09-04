Паралімпіада: Україна піднялася на 7 місце медального заліку

У шостий день Паралімпійських ігор у Парижі Україна здобула 10 медалей, з яких чотири "золота". Загалом Україна здобула 45 медалей.

У Парижі у шостий день Паралімпійських ігор-2024 були розіграні 50 комплектів нагород. Україна виборола ще 10 медалей, чотири з яких - найвищого гатунку, повідомив Національний паралімпійський комітет України у Facebook у ніч на середу, 4 вересня.

"Золото" здобули у стометровому плаванні на спині Юрій Шенгур, у бігу на 400 метрів у класах Т20 та Т37 Юлія Шуляр та Наталія Кобзар, відповідно, а також у штовханні ядра Олександр Яровий.

Срібні медалі Україні принесли Андрій Трусов, Данило Чуфаров та Ігор Німченко - усі у плаванні. "Бронзу" у паралімпійських змаганнях вибороли Оксана Ботурчук і Максим Коваль у легкій атлетиці та шаблістка Олена Федота-Ісаєва у фехтуванні на кріслах колісних.

Читайте також: Літня Паралімпіада-2024: найголовніше про змагання у Парижі

У доробку українців за шість днів 45 медалей

Завдяки чотирьом золотим медалям упродовж шостого дня Паралімпіади-2024 Україна піднялася на сьоме місце у заліку. У доробку українців 45 нагород - п'ятий найкращий результат за кількістю медалей, з яких 9 золотих, 15 срібних та 21 бронзова.

Лідером медального заліку Ігор залишається Китай, який виборов 115 медалей, з яких 53 "золота". Другою йде Великобританія з 61 нагородою, серед яких 30 золотих. Третьою є команда США, що має 53 медалі, з яких 20 золоті.