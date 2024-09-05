Паралімпіада-2024: Україна виборола 52 медалі

За сім днів Паралімпіади-2024 у Парижі Україна виборола 52 медалі - 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзову - і має п'ятий найкращий результат за кількістю нагород. У медальному заліку Паралімпіади України утримує сьоме місце.

Як повідомив Національний паралімпійський комітет України у ніч на четвер, 5 вересня, у сьомий змагальний день "золото" дістали у змаганнях плавці Ярослав Денисенко та Андрій Трусов, а також легкоатлетка Анастасія Москаленко - у дисципліні штовхання ядра, клас F32, двічі встановивши світовий рекорд. Ще одну золоту нагороду збірна України виборола у змішаній естафеті 4х100 метрів у плаванні. Срібні нагороди взяли легкоатлетка Марія Шпатківська та плавці Максим Веракса й Анна Стеценко.

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Лідером медального заліку Паралімпіади-2024 залишається Китай, який зі 135 медалей має 62 "золота". Далі ідуть Великобританія з 74 медалями, з яких 33 золотих, та США, які вибороли 63 медалі, з них 25 золотих.