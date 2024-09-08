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Паралімпіада-2024: збірна України у топ-10

Валерій Сааков
8 вересня 2024 р.

Українські паралімпійці вибороли на Паралімпіаді-2024 загалом 82 медалі - 22 золотих, 28 срібних і 32 бронзових.

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Збірна України під час відкриття Паралімпійських ігор у Парижі
Збірна України під час відкриття Паралімпійських ігор у ПарижіФото: Mauro Ujetto/NurPhoto/picture alliance

Збірна України виборола ще кілька нагород у заключний день Паралімпіади-2024 у Парижі. Так, перед запланованою на вечір неділі, 8 вересня, церемонією закриття XVII літніх Паралімпійських ігор українець Владислав Єпіфанов здобув "золото" для своєї команди, показавши найкращий результат у веслуванні (каное-одиночка, 200 м, клас VL3). Ба більше, його результат - 47,49 секунди став рекордом Паралімпійських ігор, передає "Укрінформ".

Як зазначили в Національному паралімпійському комітеті України, Владислав Єпіфанов - дебютант на Паралімпійських іграх. Ще одна українка - Марина Мажула здобула "срібло" із часом 52,87 секунди в дисципліні "байдарка-одиночка, 200 м, клас KL1". За даними Національного паралімпійського комітету, нинішня нагорода - друга в кар'єрі Марини Мажули.

А заключним "акордом" у здобутках українців стала срібна медаль, яку здобув пауерліфтер Антон Крюков. "У ваговій категорії понад 107 кг 36-річний спортсмен із Маріуполя посів друге місце з результатом 251 кг", - прокоментувала його результат пресслужба міністерства молоді та спорту України.

Українці - сьомі в медальному заліку 

Тож українці їдуть з Парижа, маючи в своєму активі загалом 82 медалі, з яких 22 золотих, 28 срібних і 32 бронзових. На момент публікації матеріалу, команда України посідала 7-ме місце в командному заліку, зумівши випередити господарів змагань - французів, які на 8-му місці.

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Нагадаємо, Паралімпійські ігри-2024 розпочалися 28 серпня урочистою церемонією відкриття в Парижі. У змаганнях була заявлена участь 4400 спортсменів зі 180 національних паралімпійських комітетів, а також паралімпійська команда біженців та паралімпійські спортсмени, котрі виступали у нейтральному статусі, серед яких були й російські атлети.

Урочиста церемонія закриття змагань запланована на вечір 8 вересня.

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