Президент МОК Томас Бах скоро піде. Але не зовсім

На церемонії закриття 33-іх літніх Олімпійських ігор Томас Бах (Thomas Bach) виглядав дуже розчуленим. Причиною цього був, імовірно, не лише той факт, що Олімпіада у Парижі вийшла напрочуд вдалою. Але й те, що очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на той момент вже усвідомлював: це останні Олімпійські ігри, за які він мав честь відповідати як спортивний функціонер. Це була вже його третя літня Олімпіада. Зимових ігор також було три, відколи Бах очолив МОК 2013 року. 2025 року термін його повноважень добігає кінця. Залишатися більше 12 років на цій почесній посаді не дозволено Олімпійською хартією, відколи 1999 року до неї було внесено відповідне положення. Це обмеження спрямоване на протидію корупційним ризикам.

Бах: "Нова доба потребує нових лідерів"

Чимало членів МОК торік закликали Томаса Баха податися на ще один термін головування у комітеті. Для цього, мовляв, треба всього лише внести поправки до Олімпійської хартії. Бах довго тримав інтригу і повідомив своє рішення лише під завершення Олімпіади у Парижі: він цього не робитиме. Про це спортивний топ-функціонер повідомив у французькій столиці у передостанній день ігор. "Для цифрової доби я у моєму віці вже не найкращий капітан. Нова доба потребує нових лідерів", - заявив 70-річний Томас Бах, виступаючи на генеральній асамблеї МОК.

Багато хто побачив у цих словах шпильку на адресу британця Себастіана Кое, 67-річного голови Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Легендарний у минулому бігун на середні дистанції лише на три роки молодший за самого Баха і таким чином, мовляв, теж навряд чи може вважатися представником "цифрового" покоління. Протягом останніх років між Бахом і Кое неодноразово виникали розбіжності. Зокрема, МОК на чолі з Бахомвирішив допустити до Олімпіади деяких росіян під "нейтральним" прапором. Натомість асоціація, яку очолює Кое, не стала послаблювати обмеження на участь росіян у міжнародних змаганнях під своєю егідою.

Усмішки з "дулею в кишенях"? Томас Бах (ліворуч) не завжди однієї думки з Себастіаном Кое Фото: Li Ming/Xinhua/picture alliance

Хто після Баха?

Багато хто вже тривалий час сватає Кое у наступники Баха на чолі МОК. "Звісно, я про це подумаю", - відповів британець на запитання журналістів про те, чи балотуватиметься він на посаду глави МОК. Вибори відбудуться на генеральній асамблеї МОК в Афінах у березні наступного року, а інавгурація - наприкінці червня.

У спортивному світі подейкують, що, можливо, вже й на часі нарешті вперше за 130 років існування МОК обрати на цю посаду жінку. Серед головних претенденток знавці називають 60-річну заступницю глави комітету Ніколь Геверц з Аруби та 40-річну міністерку спорту Зімбабве Кірсті Ковентрі. Колишня дворазова олімпійська чемпіонка з 2013 року є членкинею МОК, а з минулого року входить і до виконкому організації.

Кірсті Ковентрі вважається однією з наближених до Томаса Баха функціонерок МОК Фото: Laurent Gillieron/KEYSTONE/picture alliance

Напрямок розвитку визначений

Томас Бах йде з посади у зеніті свого успіху. Олімпіада у Парижі була першою, проведеною у відповідності до принципів "Олімпійського порядку денного 2020". Цей проєкт реформ був дітищем Баха, ініційованим на самому початку його каденції на чолі МОК. Метою реформ було зробити ігри знову скромнішими, але головне такими, які відповідали би принципам сталого розвитку - зокрема, більш екологічними.

Успіх Олімпіади у Парижі дає Баху нагоду піти з високо піднятою головою. Та й сам глава МОК не приховує свого вдоволення власною роботою. Зокрема, організація, яку він очолює, не нарікає на брак коштів. Контракти з ключовими спонсорами укладені подекуди до середини наступного десятиліття. Вже визначені місця проведення літніх і зимових Олімпійських ігор аж до 2034 року. Не бракує й заявок на 2036 і 2040 роки, як зізнався Бах.

Віковий ценз для Баха недійсний

Томас Бах хоч і йде з посади глави МОК, однак це ще не означає кінця його роботи як спортивного функціонера. Як очікується, він і після відставки залишить за собою значний вплив в олімпійському світі, будучи формально пересічним членом Міжнародного олімпійського комітету. Про те, що повністю на пенсію йти не доведеться, Бах подбав власноручно.

Річ у тім, що на нього не поширюється встановлений 1999 року віковий ценз у 70 років для членів МОК. Коли ухвалювалися відповідні регламентні зміни, було передбачено виняток для всіх діючих на той момент членів організації. Вони зможуть зберегти за собою статус членів МОК до 80 років. Колишній олімпійський чемпіон з фехтування Томас Бах на той момент вже вісім років був у лавах комітету. На момент, коли він залишить керівну посаду у МОК, він буде функціонером цієї організації вже понад три десятиліття, але матиме можливість залишатися в її лавах ще 10 років. Таким чином "кульгавою качкою", як прийнято називати президентів, з якими мало хто рахується, бо повноваження, мовляв, все одно скоро спливають, Бах, певно, не буде.