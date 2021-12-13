Омікрон: У Великобританії пришвидшують вакцинацію бустерною дозою

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у неділю, 12 грудня, з огляду на стрімке поширення омікрон-варіанта коронавірусу в країні поставив за мету провести вакцинацію третьою дозою серед дорослого населення до кінця грудня. Для реалізації завдання у країні відкриють нові майданчики для проведення щеплень.

"Ні в кого не має бути жодних сумнівів - наближається припливна хвиля омікрону", - сказав Джонсон у телевізійному зверненні до британців після того, як у країні підвищили рівень небезпеки через швидке поширення омікрон-варіанта коронавірусу. Він назвав стрімке збільшення випадків інфікування "надзвичайною ситуацією", адже їхня кількість подвоюється кожні два-три дні. У неділю було зареєстровано ще 1239 підтверджених випадків. Загальна кількість випадків омікрон-варіанта у Великобританії сягнула 3 137, пише AFP.

Третє щеплення перед Новим роком

"Тепер зрозуміло, що двох доз вакцини просто недостатньо, щоб забезпечити необхідний нам рівень захисту", - зазначив прем'єр. До того ж, за словами Джонсона, системі охорони здоров'я країни буде важко впоратися зі збільшенням випадків госпіталізації хворих. "Тому кожен британець, старший за 18 років, матиме шанс на отримання додаткового захисту перед Новим роком", - сказав він.

Напередодні опублікували результати попередніх досліджень, згідно з якими вакцини менш ефективно запобігають захворюванню на COVID-19 з симптомами у разі інфікування омікрон-варіантом, але третя доза може підвищити рівень захисту більш ніж на 70 відсотків. Більш точні результати досліджень щодо перебігу захворювання у разі інфікування омікрон-варіантом коронавірусу мають з'явитися протягом найближчих тижнів.

Минулого тижня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про нові обмежувальні заходи, спрямовані на боротьбу з пандемією. Ідеться про носіння масок у музеях, театрах і кінотеатрах, починаючи з 10 грудня, а також про рекомендацію працювати вдома у разі можливості з 13 грудня.