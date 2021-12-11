Великобританія закликатиме G7 боротися проти країн-агресорів

На зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7), яка почалася в Ліверпулі в суботу, 11 грудня, Великобританія, яка нині головує в G7, "закликатиме виступити єдиним фронтом проти країн-агресорів". Про це йдеться в пресрелізі британського уряду, опублікованому цього ж дня. "Цей заклик після обіцянок союзників по НАТО протистояти російській агресії на українському кордоні є попередженням, що будь-яке вторгнення Росії буде серйозною стратегічною помилкою і призведе до серйозних наслідків", - наголошується у документі.

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що перед зустріччю глав МЗС Великої сімки обговорила питання щодо підтримки України з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. "Перед G7 і слідом за успішним "самітом за демократію" зустрілася в Ліверпулі з держсекретарем Блінкеном. Ми обговорили: підтримку України на тлі російської агресії, важливість надійних і чесних інвестицій в країни, що розвиваються, зупинення спроб Ірану отримати ядерну зброю", - написала вона у своєму Twitter.

Глави зовнішньополітичних відомств країн Великої сімки планують також обговорити відносини з Китаєм, ядерну програму Ірану, кризи в М'янмі та Ефіопії та питання глобального розподілу вакцин проти коронавірусу, зазначається в пресрелізі британського уряду.

Головування переходить до Німеччини

Нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) має намір представити на зустрічі пріоритети німецького головування у G7. Наприкінці року Німеччина після Великобританії перебере на себе головування у Великій сімці, куди також входять Італія, Канада, США, Франція та Японія. За словами глави німецького зовнішньополітичного відомства, наслідки кліматичної кризи також мають обговорити у Ліверпулі. "Ми можемо піддаватися ілюзії, що Захід - це острів, але навіть на ньому вода продовжить невблаганно підійматися, якщо ми не будемо діяти вже сьогодні. Ось чому ми зробимо спільне розв'язання проблеми кліматичної кризи одним із центральних питань нашого головування у G7 наступного року" , - наголосила вона, цитує агентство dpa.

Перед від'їздом до Ліверпуля Бербок, для якої цей саміт стане першим на посаді очільниці МЗС ФРН, зазначила, що G7 поділяє такі цінності, як демократія, права людини та відданість міжнародному порядку, заснованому на правилах, а не на законі сили. Проте "ці цінності нам не дали як подарунок, ми маємо відстоювати їх, а також бути готовими захищати їх", - наголосила вона. Тому, на переконання Бербок, важливо обговорити концентрацію російських військ біля кордонів України, а також поговорити про "Китай та системне змагання між демократіями та автократіями".