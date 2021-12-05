 Переговори у Відні щодо іранської ядерної програми зайшли у глухий кут | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2021

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Новини

Переговори у Відні щодо іранської ядерної програми зайшли у глухий кут

Тегеран вимагає від Вашингтона зняття санкцій в обмін на згортання своєї ядерної програми. У США вважають, що умови Ірану виходять за межі предмета переговорів. Згортання ядерної програми Ірану під питанням.

Переговори щодо іранської ядерної програми відновилися 30 листопада у Відні

Переговори щодо іранської ядерної програми відновилися 30 листопада у Відні

Тегеран назвав небажання США зняти санкції з Ірану головною перешкодою на шляху прогресу у переговорах щодо згортання  його ядерної програми. Відповідну заяву у неділю, 5 грудня, зробив представник міністерства закордонних справ Ірану, повідомляє Reuters. Досягнення угоди можливе за умови припинення тиску з боку американської влади та більшої гнучкості європейських посередників, додав він.

Між тим 4 грудня Вашингтон звинуватив Тегеран у навмисному висуванні умов, що не сприяють прогресу перемовин у Відні щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.

"Іран висунув умови, що виходять далеко за межі предмета переговорів і свідчать про те, що він не має наміру докладати "суттєвих" зусиль для повернення до виконання умов ядерних домовленостей", - заявили в адміністрації президента США.

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Переговори щодо порятунку атомної угоди з Іраном тривають з перервами з квітня 2021 року. Дипломатичні зусилля країн-учасниць - Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії та Росії - спрямовані на повернення США до угоди, що вийшли з неї у 2018 році, запровадивши нові економічні санкції проти Тегерану.

Після президентських виборів в Ірані в середині червня та зміни уряду переговори були перервані. Вони відновилися 30 листопада і відбуваються за участю команди новообраного президента Ірану Ібрагім Раісі, якого вважають ультраконсервативним політиком. Іран відмовляється від прямих перемовин зі США.

Після п'ятиденного раунду переговорів європейські дипломати заявили, що позиція Тегерану не дає шансу на досягнення компромісу. 

Перемовини у Відні мають знову відновитися у понеділок, 6 грудня.

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    На кого націлені санкції США?

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    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

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    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

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