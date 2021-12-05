Переговори у Відні щодо іранської ядерної програми зайшли у глухий кут

Тегеран назвав небажання США зняти санкції з Ірану головною перешкодою на шляху прогресу у переговорах щодо згортання його ядерної програми. Відповідну заяву у неділю, 5 грудня, зробив представник міністерства закордонних справ Ірану, повідомляє Reuters. Досягнення угоди можливе за умови припинення тиску з боку американської влади та більшої гнучкості європейських посередників, додав він.

Між тим 4 грудня Вашингтон звинуватив Тегеран у навмисному висуванні умов, що не сприяють прогресу перемовин у Відні щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.

"Іран висунув умови, що виходять далеко за межі предмета переговорів і свідчать про те, що він не має наміру докладати "суттєвих" зусиль для повернення до виконання умов ядерних домовленостей", - заявили в адміністрації президента США.

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Переговори щодо порятунку атомної угоди з Іраном тривають з перервами з квітня 2021 року. Дипломатичні зусилля країн-учасниць - Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії та Росії - спрямовані на повернення США до угоди, що вийшли з неї у 2018 році, запровадивши нові економічні санкції проти Тегерану.

Після президентських виборів в Ірані в середині червня та зміни уряду переговори були перервані. Вони відновилися 30 листопада і відбуваються за участю команди новообраного президента Ірану Ібрагім Раісі, якого вважають ультраконсервативним політиком. Іран відмовляється від прямих перемовин зі США.

Після п'ятиденного раунду переговорів європейські дипломати заявили, що позиція Тегерану не дає шансу на досягнення компромісу.

Перемовини у Відні мають знову відновитися у понеділок, 6 грудня.

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