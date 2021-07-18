Іран і МАГАТЕ домовилися поновити співпрацю

Іран і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) домовилися й надалі підтримувати наявну співпрацю з метою конструктивного пошуку шляхів залагодження наявних суперечок. На цьому наголошується в поширеній у неділю, 12 вересня, спільній заяві за підсумками зустрічі генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й керівника Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Мохаммада Есламі. Зустріч відбулася під час візиту Гроссі в Тегеран.

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"У рамках наявної співпраці сторони вирішили підтримувати взаємодію і зустрічі на відповідних рівнях. З цією метою віцепрезидент і керівник ОАЕІ Есламі зустрінеться з генеральним директором МАГАТЕ Гроссі на полях майбутньої генеральної конференції, а генеральний директор МАГАТЕ Гроссі найближчим часом також відвідає Тегеран для проведення консультацій на високому рівні з урядом країни", - зазначається в заяві, яку цитує "Інтерфакс".

Що тепер дозволено інспекторам МАГАТЕ

Водночас у заяві наголошується, що інспектори МАГАТЕ зможуть і надалі проводити спостереження за ядерними об'єктами Ірану. "Інспекторам МАГАТЕ дозволено обслуговувати обладнання (відеокамери спостереження - Ред.) і замінювати носії, які будуть зберігатися під спільними печатками МАГАТЕ й ОАЕІ". Спосіб і терміни узгоджуватимуться сторонами, йдеться в заяві. Також під час зустрічі сторони "наголосили на необхідності залагодження питань у конструктивній атмосфері й винятково з технічним підходом" і "підтвердили дух співпраці", йдеться в заяві.

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Водночас іранська сторона наполягла на "технічному" характері угоди, повідомило офіційне іранське інформаційне агентство IRNA.

Сама досягнута угода стосується обмежень, накладених Іраном на можливості МАГАТЕ зі спостереження за іранськими ядерними об'єктами. Раніше Іран відмовився надати записи в реальному часі з камер та інших засобів спостереження, які агентство ООН встановило на цих об'єктах.

Згідно з текстом компромісної угоди, обладнання для моніторингу залишається в віданні агентства, але дані перебуватимуть у розпорядженні Ірану і не мають бути стерті, допоки угода не втратить чинність, пише AFP.

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У лютому 2021 року Іран обмежив доступ інспекторам МАГАТЕ до ядерних об'єктів, які вони інспектували в рамках укладеної 2015 року ядерної угоди. Потім, 21 лютого, сторони уклали угоду на три місяці про продовження деяких інспекцій. У травні ці домовленості подовжили ще на місяць. З 22 травня Іран позбавив МАГАТЕ доступу до даних, зібраних камерами всередині ядерних об'єктів, і погрожував видалити відеозаписи за останні три місяці.

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