 США запровадили санкції щодо іранців, що хотіли викрасти журналістку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2021

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Новини

США запровадили санкції щодо іранців, що хотіли викрасти журналістку

У США запровадили санкції щодо чотирьох іранців, які планували викрасти з Нью-Йорка критичну до Тегерана журналістку.

Міністерство фінансів США

Міністерство фінансів США

США запровадили санкції щодо чотирьох співробітників іранських спецслужб, які планували викрасти американську журналістку. Всі агенти перебувають в Ірані. Про це в п'ятницю, 3 вересня, повідомило міністерство фінансів США.

Санкції передбачають замороження всіх активів іранців у США та заборону будь-яких транзакцій між ними та американськими громадянами і компаніями. До громадян інших держав, які ведуть справи з підсанкційними агентами, також можуть застосовані американські санкції, зазначили в міністерстві фінансів.

Читайте також: Новий президент Ірану назвав умову повернення до атомних переговорів

У липні американські прокурори висунули іранським агентам обвинувачення у спробі викрасти нью-йоркську журналістку, яка критикувала Тегеран. За даними агентства Reuters, йдеться про ірансько-американську журналістку Масіх Алінеджад. Іран назвав обвинувачення "безпідставними".

Як заявив державний секретар Ентоні Блінкен, США відомо про інтерес Ірану і до "інших американських громадян, включно з теперішніми та колишніми посадовцями". Подальших деталей він не розкрив.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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