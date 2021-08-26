США запровадили санкції щодо іранців, що хотіли викрасти журналістку

США запровадили санкції щодо чотирьох співробітників іранських спецслужб, які планували викрасти американську журналістку. Всі агенти перебувають в Ірані. Про це в п'ятницю, 3 вересня, повідомило міністерство фінансів США.

Санкції передбачають замороження всіх активів іранців у США та заборону будь-яких транзакцій між ними та американськими громадянами і компаніями. До громадян інших держав, які ведуть справи з підсанкційними агентами, також можуть застосовані американські санкції, зазначили в міністерстві фінансів.

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У липні американські прокурори висунули іранським агентам обвинувачення у спробі викрасти нью-йоркську журналістку, яка критикувала Тегеран. За даними агентства Reuters, йдеться про ірансько-американську журналістку Масіх Алінеджад. Іран назвав обвинувачення "безпідставними".

Як заявив державний секретар Ентоні Блінкен, США відомо про інтерес Ірану і до "інших американських громадян, включно з теперішніми та колишніми посадовцями". Подальших деталей він не розкрив.