Ізраїль погрожує Ірану через ядерну програму

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт знову пригрозив Ірану наслідками через ядерну програму Тегерана. "Ядерна програма Ірану досягла поворотного моменту - і наша терплячість також. Слова не можуть зупинити центрифуги. Але ми не дозволимо Ірану отримати ядерну зброю", - заявив він у понеділок, 27 вересня, під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Беннетт закликав міжнародну спільноту діяти разом. "Якщо ми візьмемо це на себе, якщо ми серйозно хочемо зупинити, якщо ми використаємо наші ресурси, то ми зможемо це зробити", - наголосив він.

Нагадаємо, з квітня у Відні тривають переговори щодо порятунку атомної угоди з Іраном, підписаної в 2015 році. Дипломатичні зусилля країн-учасниць - Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії та Росії - спрямовані на повернення США до угоди, що включає також скасування санкцій проти Ірану. Разом з тим влада в Тегерані має знову дотримуватися своїх зобов'язань.

Після президентських виборів в Ірані в середині червня та зміни уряду переговори були перервані. Тепер їх має продовжити команда новообраного президента Раісі, якого вважають ультраконсервативним політиком.

США вийшли з атомної угоди за колишнього президента країни Дональда Трампа у 2018 році та знову запровадили жорсткі економічні санкції щодо Ірану. Своєю чергою Тегеран почав поступово відходити від виконання своїх зобов'язань щодо угоди та нарощувати ядерний потенціал. Іран навіть почав виробництво урану, ступінь очистки якого майже впритул наближався до рівня, необхідного для виробництва ядерної зброї.