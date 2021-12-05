М'янма: під час протестів силовики вбили п'ятьох демонстрантів

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Внаслідок наїзду військового автомобіля на натовп протестувальників також дістали поранень десятки людей. 15 учасників демонстрації проти хунти заарештували.
П'ятеро людей загинули, десятки були поранені під час акції протесту проти військової диктатури у столиці М'янми Янгоні в неділю, 5 грудня. За словами очевидців, автомобіль з силовиками в'їхав у натовп людей, які вийшли на мирну акцію, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ. Очевидці розповідають, що з авто вийшли військові і почали стріляти, ідеться в повідомоленні.
Під час демонстрації на підтримку демократично обраної 2016 року голови уряду та Нобелівської лауреатки Аун Сан Су Чжі силовики заарештували щонайменше 15 людей, додає агенція.
Читайте також: Хунта у М'янмі пообіцяла звільнити понад п'ять тисяч політв'язнів
Нова хвиля протестів охопила М'янму після того, як 1 лютогоь 2021 року військові захопили владу у країні і заарештували членів демократично обраного уряду. Тисячі жителів країни відтоді вимагають звільнення Аун Сан Су Чжі та її соратників з керівництва Національної ліги за демократію. Правозахисники повідомляють про понад 1300 загиблих внаслідок протестів проти військової диктатури.
Як повідомляла DW, в операціях з придушення протестів хунта М'янми використовує українські БТР. Правозахисники закликали Україну запровадити ембарго на постачання зброї армії, яка захопила владу в країні. У Києві від підписаних з М'янмою контрактів поки що не відмовились.
Читайте також:ЄС запровадив додаткові санкції через військовий переворот у М'янмі