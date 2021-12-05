 М′янма: під час протестів силовики вбили п′ятьох демонстрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2021

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Новини

М'янма: під час протестів силовики вбили п'ятьох демонстрантів

Внаслідок наїзду військового автомобіля на натовп протестувальників також дістали поранень десятки людей. 15 учасників демонстрації проти хунти заарештували.

Протести у столиці М'янми Янгоні

Протести у столиці М'янми Янгоні

П'ятеро людей загинули, десятки були поранені під час акції протесту проти військової диктатури у столиці М'янми Янгоні в неділю, 5 грудня. За словами очевидців, автомобіль з силовиками в'їхав у натовп людей, які вийшли на мирну акцію, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ. Очевидці розповідають, що з авто вийшли військові і почали стріляти, ідеться в повідомоленні.

Під час демонстрації на підтримку демократично обраної 2016 року голови уряду та Нобелівської лауреатки Аун Сан Су Чжі силовики заарештували щонайменше 15 людей, додає агенція.
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Нова хвиля протестів охопила М'янму після того, як 1 лютогоь 2021 року військові захопили владу у країні і заарештували членів демократично обраного уряду. Тисячі жителів країни відтоді вимагають звільнення Аун Сан Су Чжі та її соратників з керівництва Національної ліги за демократію. Правозахисники повідомляють про понад 1300 загиблих внаслідок протестів проти військової диктатури.

Як повідомляла DW, в операціях з придушення протестів хунта М'янми використовує українські БТР. Правозахисники закликали Україну запровадити ембарго на постачання зброї армії, яка захопила владу в країні. У Києві від підписаних з М'янмою контрактів поки що не відмовились.

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