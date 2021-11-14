Глава МЗС Великобританії закликала ЄС бойкотувати "Північний потік-2"

Міністерка закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс закликала Європейський Союз переглянути залежність від Росії у постачанні газу, заблокувавши дію газогону "Північний потік-2", пише у суботу, 13 листопада, британська газета Sunday Telegraph.

"Це (газопровід. - Ред.) ризикує підірвати європейську безпеку, давши змогу Росії посилити контроль над тими країнами, які покладаються на її газ, незважаючи на пандемію, що нагадує нам про важливість наявності різноманітних ланцюжків поставок, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів", - заявила Трасс в інтерв'ю виданню.

"Я хочу, щоб до нас приєднались усі наші друзі в Європі", - закликала Трасс. Вона додала: "Це означає виступити разом, наприклад, проти експлуатації газопроводу "Північний потік-2".

Трасс наголосила, що натомість варто поглиблювати інвестиційні та торговельні зв'язки з тими країнами, які слідують правилам та дозволяють процвітати вільній ринковій економіці.

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Раніше повідомлялось, що 10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2". Згодом повідомлялось, що у Німеччині розпочали процес сертифікації газопроводу. Одразу дві українські державні компанії - "Нафтогаз України"і Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) - попросили долучити їх до цього. У "Нафтогазі" вважають, що сертифікація "Північного потоку-2" суперечить європейському законодавству, за яким компанія, яка транспортує газ, не може його видобувати та постачати. Натомість оператор газогону Nord Stream-2 AG перебуває у власності "Газпрому", що означатиме залежність газопроводу від Росії, наголошують у Києві.

Втім, у ФРН поки не вирішили, чи залучати Київ до процесу сертифікації.

Нагадаємо, що в Україні "Північний потік-2" розцінюють як геополітичний проєкт, що несе політичну та економічну загрозу. Водночас у німецькому уряді наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.