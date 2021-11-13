У ФРН поки не вирішили, чи залучати Україну до сертифікації "Північного потоку-2"

Федеральне агентство з мереж Німеччини поки не винесло рішення на запит України про її залучення до процесу сертифікації газогону "Північний потік-2", повідомляє "Інтерфакс" у суботу, 13 листопада.

"Рішення про запит на залучення наразі не ухвалене. Дата рішення не визначена", - цитує "Інтерфакс" прессекретаря агентства Фіте Вульфа.

Нагадаємо, 10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2". Згодом повідомлялось, що у Німеччині розпочали процес сертифікації газопроводу. Одразу дві українські державні компанії - "Нафтогаз України" і Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) - попросили долучити їх до цього.

Газопровід суперечить законодавству ЄС?

За словами голови правління українського "Нафтогазу" Юрія Вітренка, заявка на долучення до процесу сертифікації, якщо її приймуть, "зобов'яже Федеральне агентство з мереж враховувати позицію та аргументи національної компанії". У "Нафтогазі" наголошують, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству. Йдеться про європейську норму, за якою компанія, яка транспортує газ, не може його видобувати та постачати. Натомість оператор газогону Nord Stream-2 AG перебуває у власності "Газпрому". Таким чином, в Україні вважають, що газопровід буде залежним від російської компанії.

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Зазначимо, що долучення третіх сторін до сертифікації операторів газопроводів передбачає німецьке законодавство для тих фізичних чи юридичних осіб, чиї інтереси рішення регулятора "зачепить значною мірою". До процесу сертифікації вже долучилися польська нафтогазова компанія PGNiG, а також її німецький дочірній трейдер PGNiG Supply & Trading.

Процес сертифікації газопроводу мають завершити протягом чотирьох місяців. Після цього агентство спрямує проєкт рішення щодо сертифікації до Європейської Комісії (ЄК), яка, своєю чергою, має надати вердикт щодо введення в експлуатацію "Північного потоку-2" протягом двох місяців з часу отримання документів.

Нагадаємо, що в Україні й Польщі "Північний потік-2" розцінюють як геополітичний проєкт, що несе політичну та економічну загрозу. Водночас у німецькому уряді наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

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