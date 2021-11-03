 Зеленський у Глазго поговорив з Блінкеном про безпеку і Nord Stream 2 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2021

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Новини

Зеленський у Глазго поговорив з Блінкеном про безпеку і Nord Stream 2

Володимир Зеленський на кліматичному саміті поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили, зокрема, енергетичну безпеку України й "Північний потік-2".

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на полях кліматичної конференції ООН у Глазго у вівторок, 2 листопада, повідомили в Державному департаменті США.

"Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України", - ідеться у заяві речника Держдепу Неда Прайса. Також зазначено, що Блінкен привітав кроки, які Київ робить для боротьби з корупцією, і наголосив, що США разом з партнерами "продовжуватимуть підтримувати енергетичну безпеку України, зокрема зменшуючи ризики, спровоковані газогоном "Північний потік-2".

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Зустрічі Зеленського у Глазго

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який був у складі української делегації в Глазго, у своєму Facebook назвав розмову Зеленського і Блінкена "дуже предметною і тривалою" і зазначив, що сторони "проговорили дуже багато".

За словами міністра, спілкування Зеленського і з держсекретарем Блінкеном, і з американським президентом Джо Байденом в кулуарах конференції стосувалося ситуації на Донбасі й енергетичної безпеки України. Також Кулеба розповів, що через зустріч з Блінкеном Зеленський не встиг на свій виступ на заході з приводу ініціативи про скорочення викидів метану.

За словами Кулеби, Володимир Зеленський на саміті 1-2 листопада в рамках кліматичної конференції ООН провів 13 зустрічей. Крім американських високопосадовців, як повідомляли в Офісі президента, український лідер, зокрема, поспілкувався з в.о. канцлерки ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Після дводенного саміту світові лідери залишили Глазго, інші заходи кліматичної конференції ООН триватимуть до 12 листопада.

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