Зеленський у Глазго поговорив з Блінкеном про безпеку і Nord Stream 2

Володимир Зеленський на кліматичному саміті поспілкувався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили, зокрема, енергетичну безпеку України й "Північний потік-2".
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на полях кліматичної конференції ООН у Глазго у вівторок, 2 листопада, повідомили в Державному департаменті США.
"Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України", - ідеться у заяві речника Держдепу Неда Прайса. Також зазначено, що Блінкен привітав кроки, які Київ робить для боротьби з корупцією, і наголосив, що США разом з партнерами "продовжуватимуть підтримувати енергетичну безпеку України, зокрема зменшуючи ризики, спровоковані газогоном "Північний потік-2".
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який був у складі української делегації в Глазго, у своєму Facebook назвав розмову Зеленського і Блінкена "дуже предметною і тривалою" і зазначив, що сторони "проговорили дуже багато".
За словами міністра, спілкування Зеленського і з держсекретарем Блінкеном, і з американським президентом Джо Байденом в кулуарах конференції стосувалося ситуації на Донбасі й енергетичної безпеки України. Також Кулеба розповів, що через зустріч з Блінкеном Зеленський не встиг на свій виступ на заході з приводу ініціативи про скорочення викидів метану.
За словами Кулеби, Володимир Зеленський на саміті 1-2 листопада в рамках кліматичної конференції ООН провів 13 зустрічей. Крім американських високопосадовців, як повідомляли в Офісі президента, український лідер, зокрема, поспілкувався з в.о. канцлерки ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Після дводенного саміту світові лідери залишили Глазго, інші заходи кліматичної конференції ООН триватимуть до 12 листопада.
Володимир Зеленський на кліматичній конференції ООН у Глазго заявив, що Україна планує досягти кліматичної нейтральності не пізніше 2060 року, а Крим і Донбас назвав "екобомбами", які загрожують усьому світу.