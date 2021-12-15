Агресія проти України дорого коштуватиме РФ - фон дер Ляєн

ЄС готовий до безпрецедентних заходів у разі подальших агресивних дій РФ проти України. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 15 грудня, у Європарламенті в Страсбурзі, повідомляє агентство dpa. Також під час виступу фон дер Ляєн наголосила на "непохитній підтримці України" та на готовності в разі потреби розширити наявні санкції або вжити нових заходів із "серйозними наслідками для Росії".

"Звісно, ми хочемо хороших відносин із Росією, але чи буде це так, залежить від поведінки РФ", - зазначила фон дер Ляєн. Очільниця Єврокомісії закликала Росію обрати шлях деескалації та виконувати міжнародні зобов'язання. Вона також додала, що наразі Москва обирає "агресивний підхід стосовно своїх сусідів" і нагадала, що ЄС і країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що подальші агресивні дії проти України матимуть масштабні наслідки.

"ЄС повністю підтримує Україну на тлі російської агресії. Будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії. Ми можемо посилити та розширити наявні санкції або, в разі необхідності, застосувати додаткові", - написала вона у соцмережі Twitter.

Зустрічі у Брюсселі

Як очікується, 15 грудня у Брюсселі ситуацію в Україні обговорять український президент Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Франції Емануель Макрон, повідомляє агентство dpa з посиланням на джерела в німецькому уряді. Зустріч має відбутися перед початком саміту "Східного партнерства", у якому український президент цього дня візьме участь. Крім того, у рамках візиту до Брюсселя Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами держав-членів ЄС і країн-партнерів, керівництвом ЄС і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє пресслужба президента України.

Скупчення військ РФ біля українських кордонів

Останнім часом повідомляється про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими.

Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч. Про таку кількість військових РФ, яких можуть задіяти для ескалації, повідомляли і американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США. У Кремлі всі звинувачення в підготовці можливого вторгнення відкидають. На пресконференції 8 грудня Володимира Путіна спитали, чи збирається РФ нападати на Україну. Очільник Кремля назвав це питання "провокаційним" та заявив, що Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але має право забезпечувати свою безпеку у середньостроковій та віддаленій перспективі.