Журналисты Габов и Карелин рассказали об условиях в СИЗО

Российский журналист Константин Габов, которого власти РФ обвиняют в участии в "экстремистском сообществе" в связи с подготовкой им видеоматериалов для YouTube-канала "Навальный Live", в преддверии очередного заседания по этому делу, намеченного на четверг, 17 октября, рассказал о суровых условиях содержания его в СИЗО "Матросская тишина" в Москве. Письмо Габова, работавшего до задержания продюсером новостной службы агентства Reuters, а ранее сотрудничавшего с DW, есть в распоряжении редакции.

"Такое ощущение, что меня держат где-то в подвале. Маленькое окно где-то наверху, - поделился журналист. - Камера переполненная. Я с (одним. - Ред.) парнем сплю на полу. Он уже месяц так живет. Днем сидим на скамейке (без спинки), так как места у нас нет. Матрас, одеяло и подушку выдали изношенные, выяснилось, что с клопами. Атмосфера тут гнетущая".

Российские власти преследуют журналистов Константина Габова, Сергея Карелина, Антонину Фаворскую и Артема Кригера в связи с тем, что они участвовали в создании материалов для YouTube-каналов команды Алексея Навального. Их дело Нагатинский суд Москвы рассматривает в закрытом режиме. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы. 2 октября судья объявила процесс закрытым.

Сергей Карелин об условиях содержания в СИЗО

В начале октября Габова, Карелина и Кригера перевели из СИЗО-5 "Водник" в "Матросскую тишину". 15 октября видеооператор Сергей Карелин рассказал об условиях содержания там.

Как следует из его письма в редакцию "Новой газеты" , в "Матросской тишине" его поместили в переполненную камеру, где спать приходится "валетом" на раскладушке. "Меня перевели в камеру 246 - на 4 шконки (кровати. - Ред.) 8 человек. Статьи в этой камере у всех серьезные, но ребята молодые, только один человек старше (статьи тут 275 (госизмена. - Ред.) и другие", - говорится в этом послании.

"Спали валетиком, но не на шконке, где прямая и жесткая поверхность, а на тюремной раскладушке с "ямой" в центре. В той камере, где я сейчас, - личного пространства 0. Гораздо хуже, чем в камере, где было 13 человек в "Воднике". Хочется обратно в карантинную камеру", - признается журналист.

Адвокат Сергея Карелина Катерина Тертухина считает такие условия содержания пыточными. Она подчеркивает, что в подобных обстоятельствах ее подзащитный не может полноценно готовиться к судебному заседанию по своему делу, в котором - более 50 томов.

Дело Григория Мельконьянца

По словам Сергея Карелина, в камере по соседству с ним содержится сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. Процесс над ним стартовал в Басманном суде Москвы 27 сентября, спустя более года после заключения активиста под стражу.

Обвинение утверждает, что деятельность "Голоса" якобы "направлена против основ конституционного строя и безопасности РФ". Также утверждается, что возглавляемое Мельконьянцем движение входило в структуру Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), признанной в РФ в 2021 году "нежелательной организацией". В "Голосе" отрицают какую-либо связь с ENEMO.

В 2021 году, перед выборами в Госдуму, министерство юстиции России внесло движение "Голос" в реестр "иноагентов" из-за перевода 200 рублей от гражданки Армении. Издание "Верстка" со ссылкой на источники в Минюсте писало тогда, что транзакция была подставной.

По статье об "организации деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности, Мельконьянцу грозит до 6 лет лишения свободы.

Политзаключенные в России

В мае представители правозащитного проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" объявили, что Антонина Фаворская, Константин Габов и Сергей Карелин, а также волонтерка уфимского штаба Навального Ольга Комлева включены в список политзаключенных. Тот же статус имеет, по данным проекта, гражданский активист Григорий Мельконьянц.

По данным проекта, к середине 2024 года в российских колониях и тюрьмах содержалось 720 политзаключенных.