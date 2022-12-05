  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Колесо обозрения и неосвещенные улицы Киева
В КиевеФото: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

В регионах Украины - аварийные отключения электричества

Екатерина Венкина
9 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 декабря.

https://p.dw.com/p/4KRd0

На 286-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 6 декабря (время московское).

++01.00++

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим коллегой из США Ллойдом Остином. Вашингтон осудил атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру. Противовоздушная оборона является главным приоритетом усилий Соединенных Штатов по поддержке Украины в области безопасности, заявили в Пентагоне.

++00.05++

Многим регионам Украины пришлось перейти к аварийным отключениям электричества в свете новых российских обстрелов, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Больше всего отключений на вечер 5 декабря зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях. Эта мера необходима для стабилизации энергосистемы, объяснил глава украинского государства. Кроме того, в результате обстрелов погибли четыре человека, добавил Зеленский.

Между тем глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что на восстановление производства электроэнергии в системе понадобится один-два дня. Энергоблоки, которые аварийно отключились во время атаки 5 декабря, будут набирать мощность, указал он.

Хроника событий 5 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Лазарева о письмах солдатских матерей Путину

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Украинские беженцы в Молдове остаются зимовать

Украинские беженцы в Молдове остаются зимовать

В каких условиях живут в Молдове беженцы из Украины с ограниченными возможностями и почему они боятся, что Молдова вновь останется без света из-за российских атак на инфраструктуру?
Политика4 декабря 2022 г.06:32 мин.
external

Антивоенный конгресс в Берлине: могут ли сами россияне остановить Путина?

Антивоенный конгресс в Берлине: могут ли сами россияне остановить Путина?

В Берлине 3-4 декабря проходил конгресс антивоенных инициатив. Его цель - создать платформу для дальнейшего общения и горизонтальной кооперации между организациями в России и за ее пределами - не для рассуждения о "судьбах страны", а для практической взаимопомощи. Как объединиться против агрессии в Украине, несмотря на разногласия?
Политика4 декабря 2022 г.03:49 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Шольц намерен сделать ФРГ гарантом европейской безопасности

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Тумсо Абдурахманов, фото из архива

Исчезновение братьев Абдурахмановых: что известно сегодня

Исчезновение братьев Абдурахмановых: что известно сегодня

Политика4 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу

Атака на авиабазы РФ. Зеленский - человек года. DW Шоу

Политика7 ч. назад60:01 мин.
"Президент РФ Владимир Путин" с бочкой нефти смотрит вдаль - в ту сторону, куда указывает стоящая рядом табличка с надписью "Запад". Карикатура DW

Эмбарго на российскую нефть, или Туманные перспективы Путина

Эмбарго на российскую нефть, или Туманные перспективы Путина

Экономика и бизнес9 ч. назад
Девушка с флажком на Красной площади

Татьяна Лазарева: Нужно достучаться до каждого россиянина

Татьяна Лазарева: Нужно достучаться до каждого россиянина

Политика11 ч. назад
Силуэт человека в шляпе

Шпионы на улицах Бонна

Шпионы на улицах Бонна

Культура13 ч. назад
Осенний лес

Почему в Германии так любят березки

Почему в Германии так любят березки

Туризм12 ч. назад
На главную страницу