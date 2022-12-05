В регионах Украины - аварийные отключения электричества

На 286-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 6 декабря (время московское).

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Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим коллегой из США Ллойдом Остином. Вашингтон осудил атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру. Противовоздушная оборона является главным приоритетом усилий Соединенных Штатов по поддержке Украины в области безопасности, заявили в Пентагоне.

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Многим регионам Украины пришлось перейти к аварийным отключениям электричества в свете новых российских обстрелов, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Больше всего отключений на вечер 5 декабря зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях. Эта мера необходима для стабилизации энергосистемы, объяснил глава украинского государства. Кроме того, в результате обстрелов погибли четыре человека, добавил Зеленский.

Между тем глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что на восстановление производства электроэнергии в системе понадобится один-два дня. Энергоблоки, которые аварийно отключились во время атаки 5 декабря, будут набирать мощность, указал он.

Хроника событий 5 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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