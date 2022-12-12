В Украине обезврежено около 500 000 взрывоопасных предметов

На 293-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 13 декабря (время московское).

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Нидерланды изъявили желание выступить площадкой для специального трибунала по Украине. При этом такой трибунал не должен препятствовать работе Международного уголовного суда, расположенного в Гааге, указал министр иностранных дел королевства Вопке Хукстра.

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Расходы на затянувшуюся войну в Украине, по-видимому, продолжат подрывать геополитические позиции России в других регионах мира, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). Расходы РФ на оборону и безопасность составят в 2023 году более 9 трлн руб., или почти треть всего российского бюджета. "Таким образом, Путин продолжает сливать свой бюджет на войну в Украине, и может оказаться перед необходимостью сократить финансирование других зарубежных или внутренних кампаний", - пишут аналитики ISW. Свою точку зрения они подкрепляют информацией о переброске российских военнослужащих и боевой техники, в том числе, из Сирии и Нагорного Карабаха, допуская, что эти силы могут быть направлены в Украину.

США отправили в Украину оборудование для энергоинфраструктуры

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США отправили Украине первую партию силового оборудования, необходимого для энергоинфраструктуры, сообщили неназванные официальные лица агентству Reuters. Речь идет об оборудовании общей стоимостью примерно в 13 млн долларов, указал один из собеседников. По словам другого, еще два самолета с оборудованием вылетят из Соединенных Штатов в ближайшие дни.

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В Печерском районе Киева вспыхнул пожар в одном из пунктов обогрева, пишет ряд украинских изданий. Telegram-канал интернет-газеты "Страна.ua" публикует видеозапись с огнем на крыше здания и автомобилями экстренных служб. Официальные лица пока не комментировали информацию.

Макрофинансовая помощь Киеву получила одобрение послов ЕС

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Послы стран Евросоюза единогласно одобрили предоставление макрофинансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году, сообщается на странице председательства Чехии в ЕС в Twitter. Речь идет о кредитах с 10-летним льготным периодом на финансирование неотложных потребностей Украины и восстановление критически важной инфраструктуры. Ожидается, что Европарламент огласит свое решение в ближайшие дни.

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Германия доставила в Украину дополнительное вооружение, заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) в эфире немецкого телеканала RTL. По ее словам, речь идет о самоходных артиллерийских установках и зенитных самоходных установках Gepard.

Зеленский: С начала войны обезврежено около 500 тысяч взрывоопасных предметов

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С начала войны в Украине обезврежено около 500 000 взрывоопасных предметов. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Только работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с 24 февраля изъяли более 300 тысяч таких предметов, а взрывотехники Национальной полиции - свыше 180 тысяч, отметил глава государства. Разминирование проводят и другие государственные службы и армия, указал президент. По словам Зеленского, в борьбе с "российским минным террором" Украине помогают зарубежные партнеры.

Хроника событий 12 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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