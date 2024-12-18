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Зеленский: У Киева нет сил вернуть Крым и Донбасс

Сергей Ромашенко
18 декабря 2024 г.

По словам украинского президента, он рассчитывает на возврат утерянных территорий дипломатическим путем. При этом Зеленский назвал опасной заморозку войны России против Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, 1 декабря 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не может своими силами вернуть Крым и Донбасс. Он сказал об этом в интервью французской газете Le Parisien, обнародованном во вторник, 17 декабря.

Издание спросило у Зеленского, на какие компромиссы он готов пойти, чтобы завершить войну. "Готовы ли вы отдать Крым или Донбасс, хотя бы временно?" - поинтересовалась журналистка. На это Зеленский ответил: "Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны мирового сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров".

Готов ли Зеленский на переговоры с Путиным?

У Зеленского спросили, готов ли он сесть за один стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот ответил: "Важно не то, кто сидит напротив. Важно, в каком состоянии вы находитесь, когда ведете переговоры. Я не думаю, что мы находимся в слабой позиции, но и в сильной мы тоже не находимся. Будем ли мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского Союза? Да, в будущем, но когда?"

"Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части света. Сначала нам нужно разработать модель, план действий или мирный план - называйте, как хотите. Тогда мы сможем представить его Путину или, в более широком смысле, россиянам", - сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что ни один мировой лидер "не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины". "Мы никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы", - указал Зеленский.

Власти Украины, по данным источников The Wall Street Journal, в декабре начали переговоры о прекращении войны с командой избранного президента США Дональда Трампа, который неоднократно говорил, что готов быстро завершить эту войну. Зеленский 7 декабря встретился с Трампом в Париже, встречу организовал президент Франции Эмманюэль Макрон. После переговоров в Париже Трамп призвал стороны прекратить огонь и начать переговоры. В Кремле ответили, что Россия открыта к переговорам, но cначала власти Украины должны отменить запрет на контакты с руководством РФ. Власти Украины неоднократно заявляли, что Россия к переговорам не готова.

Зеленский: Заморозка войны опасна

В интервью Le Parisien Владимир Зеленский назвал опасной заморозку боевых действий - сценарий, который, вероятно, предпочитает команда Трампа. "Трамп углубится в некоторые детали, когда действительно сможет это сделать. На данный момент он еще не находится в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, министерству обороны, некоторым дипломатическим каналам. Когда он будет там, мы сможем говорить на том же языке, с одинаковым уровнем информации. Он также знает о моей готовности не спешить в ущерб Украине", - сказал украинский президент.

"Мы все хотим, чтобы война закончилась как можно скорее, и мы сделаем все возможное для достижения этого. Мы прибегнем к дипломатии", - добавил Зеленский.

 

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